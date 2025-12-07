Plavalka Branika Katja Fain je na evropskem prvenstvu v 25-metrskih bazenih v Lublinu na Poljskem osvojila osmo mesto na 400 m mešano. S 4:38,59 je za skoraj dve sekundi izboljšala izid iz kvalifikacij. S 4:28,56 je slavila Poljakinja Justina Kozan.

Katja Fain je bila druga slovenska finalistka po sedmem mestu Neže Klančar na 50 m delfin. Po pričakovanjih je odlično plavala v delfinu in po 100 metrih obrnila kot četrta, v hrbtnem in prsnem slogu je močno zaostala, v končnici pa spet lovila tekmice v kravlu, kjer je bila od nje hitrejša le zmagovalka. Do sedmega mesta ji je zmanjkalo sedem stotink.

"Z nastopom sem zadovoljna. Približala sem se osebnemu rekordu in mislim, da je to dober zaključek prvenstva. Doslej sem na petih prvenstvih vselej plavala vsaj enkrat v finalu, ta današnji je že moj sedmi. Danes mi je to uspelo kljub temu, da sem med tednom malo zbolela. A ostala sem zbrana, se uvrstila v finale in plavala zelo dober rezultat," je bila po tekmi zadovoljna 24-letna mariborska olimpijka.

V ospredju se je odvila prava drama. Španka Emma Cadens Carrasco je prepričljivo vodila do zadnjih 100 metrov, nato pa popolnoma popustila. Poljakinja je 100 metrov pred koncem zaostajala dobrih pet sekund, na zadnjem obratu pa že vodila. Tudi Alba Ruiz Vasquez je prehitela svojo rojakinjo, ki se je morala s 4:31,27 zadovoljiti z bronom. Nekdanjo kakovost slovenskega plavanja pa nedvomno potrjuje državni rekord Anje Klinar iz leta 2010, ki bi na tekmi krepko zadostoval za bron.

Tudi zadnji dan ni minil brez rekordov. Večer je z najboljšo znamko vseh časov v Evropi na 50 m hrbtno odprla Italijanka Sara Curtis, ki je s 25,49 za skoraj za pol sekunde ugnala najbližje zasledovalke. Rekord je trajal le do konca dneva, ko je Nizozemka Marrit Steenbergen v prvi predaji mešane štafete razdaljo zmogla v 25,47 sekunde in postavila temelj za zmago svoje ekipe.

Marrit Steenbergen v prvi predaji mešane štafete postavila rekord na 50 m hrbtno. Foto: Guliverimage

V moški konkurenci je Estonec Ralf Tribuntsov za vsega stotinko premagal Čeha Miroslava Knedlo, osem jih je zaostal bronasti Italijan Francesco Lazzari.

Slovenski ljubitelji plavanja so podrobno spremljali tudi 50 m prosto, kjer je Neža Klančar v soboto za stotinko sekunde zgrešila finale. Na veselje domačega občinstva je zmago odnesla Katarzyna Wasick z odličnim izidom 23,20. Drugo mesto sta delili Francozinja Beryl Gastadello in Italijanka Curtis.

Slovenski tabor je ostal na tribunah tudi na moški tekmi, kjer je slavil Hrvat Jere Hribar z 20,70, tudi tukaj pa je prišlo do delitve drugega mesta, ki sta ga z 20,81 osvojila Francoz Maxime Grousset in Ukrajinec Nikita Šeremet, ki je ob tem podrl tudi mladinski svetovni rekord.

Na 50 m prsno je zmagal Italijan Simone Cerasuolo pred svetovnim rekorderjem 203 cm visokim Emrejem Sakcijem iz Turčije in starim znancem slovenskih "prsačev" Italijanom Nicolo Martinenghijem. V ženski konkurenci je z rekordom prvenstev 28,81 zmagala Estonka Enelli Jefimova pred svetovno rekorderko Ruto Meilutyte iz Litve.

Estonka Enelli Jefimova je zmagala z rekordom prvenstev. Foto: Guliverimage

Na 200 m delfin je bila Irka Ellen Walshe na 150 metrih še na petem mestu, v finišu pa je imela največ moči. Ena najbolj glasnih tekem je bil moški obračun na 200 m delfin, kjer je švicarski as Noe Ponti ugnal poljska brata dvojčka Krysztofa in Michala Chimieleskija. Prvi je zaostal sedem stotink sekunde, drugi 13.

Izjemna je bila ob zmagi tudi Italijanka Simona Quadarella s 15:29,93 na 1500 m prosto. Moško tekmo na 400 m mešano je zanesljivo dobil Italijan Alberto Razzetti, ki se je s 3:58,79 edini spustil pod mejo štirih minuti in za 4,5 sekunde in več ugnal tekmece. Moško mešano štafeto so dobili Italijani.

