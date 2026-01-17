Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sobota,
17. 1. 2026,
13.14

Nordijska kombinacija, Oberhof

Ema Volavšek peta, rezultat kariere Tejo Pavec

Ema Volavšek | Ema Volavšek je bila peta. | Foto Guliverimage

Ema Volavšek je bila peta.

Foto: Guliverimage

S tekmama strnjenega formata se je v Oberhofu nadaljevala sezona svetovnega pokala v nordijski kombinaciji. Ema Volavšek je dosegla najboljšo uvrstitev sezone s petim mestom, Teja Pavec pa je postavila rezultat kariere z desetim mestom, so sporočili iz SZS.

Na srednji napravi v Oberhofu je bila Ema Volavšek po skakalnem delu 15., z novo odlično tekaško predstavo pa je pritekla vse do petega mesta s 40 sekundami zaostanka za ponovno zmagovalko, Norvežanko Ido Mario Hagen. Nemka Nathalie Armbruster je zaostala 7,7 sekunde, Finka Minja Korhonen pa 22,3 sekunde. Rezultat kariere je z desetim mestom postavila Teja Pavec, po skoku je bila mesto nižje, zaostala pa je le 1:04 za zmagovalko. Silva Verbič je po odličnem skoku – bila je deveta – zasedla 25. mesto na svoji prvi letošnji tekmi svetovnega pokala.

Ida Marie Hagen | Foto: Guliverimage Ida Marie Hagen Foto: Guliverimage

"Danes sem kar zadovoljna. Skoki so boljši. Morda današnji ni bil tak kot včeraj na treningu ali v provizorični seriji, a še vseeno veliko bolje kot v Otepääju. Tekaško sem šla dobro, malo se je poznalo, ker sem veliko časa tekla sama. Vseeno pa je to zelo lep rezultat in sem zadovoljna," je za SZS povedala Volavšek.

Jens Luraas Oftebro se veseli zmage. | Foto: Guliverimage Jens Luraas Oftebro se veseli zmage. Foto: Guliverimage Moško preizkušnjo na 7,5 kilometra je dobil Norvežan Jens Luraas Oftebro, ki je za 1,7 sekunde ugnal najboljšega v tej sezoni, Avstrijca Johannesa Lamparterja, tretji je bil z dvema desetinkama zaostanka še Einar Luraas Oftebro. Ob odsotnosti Vida Vrhovnika, ki se pripravlja na olimpijske igre, je bil Gašper Brecl 50., Matic Garbajs pa po 30. mestu po skokih mesto za njim.

