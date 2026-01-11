Ema Volavšek je na kompaktni tekmi z vnaprej določenimi zaostanki po skakalnih uvrstitvah v estonskem Otepääju zabeležila najboljšo slovensko uvrstitev na tekmah svetovnega pokala nordijskih kombinatorcev v sezoni. Zasedla je sedmo mesto, na katerega se je prebila s tretjim časom tekaške preizkušnje, po skoku je bila na 19. mestu. Za tretjim mestom je zaostala le deset sekund.

Na skakalnici je bila najslabša med Slovenkami, pred njo sta bili tako Teja Pavec na osmem kot Tia Malovrh na 12. mestu, obe pa sta po teku nazadovali, Malovrh na 16., Pavec pa na 18. mesto.

Še šesto zmago v sezoni je vknjižila Norvežanka Ida Marie Hagen, po tretjem mestu na skakalnici in prepričljivo najboljšem teku je za 26,1 sekunde premagala Finko Minjo Korhonen in za 43,9 sekunde Američanko Alexo Brabec. Volavšek je zaostala za 53,9 sekunde, enak čas je zabeležila tudi šestouvrščena Američanka Tara Geraghty-Moats, o uvrstitvi je odločal fotofiniš.

Tudi pri moških je zmagal vodilni v svetovnem pokalu Avstrijec Johannes Lamparter, drugi po skokih, drugo in tretje mesto pa sta zasedla Nemca Johannes Rydzek in Vinzenz Geiger.

Vid Vrhovnik, 38. po skoku, je zasedel 29. mesto, za zmagovalcem je zaostal minuto in 22 sekund. Gašper Brecl je zasedel 44. mesto in ostal brez točk svetovnega pokala.

