STA

Evropsko prvenstvo, 25-metrski bazeni, Lublin

Za konec EP še finale Katje Fain

Katja Fain bo popoldan plavala v finalu.

Katja Fain bo popoldan plavala v finalu.

Foto: Nebojša Tejić/STA

Slovenska plavalna reprezentanca se je na evropskem prvenstvu v 25-metrskih bazenih na Poljskem razveselila še drugega finala. Na 400 m mešano se je v popoldanski boj za kolajne z dosežkom 4:40,45 uvrstila Mariborčanka Katja Fain, ki je za rep ujela popoldanski obračun za kolajne.

"Za mano je še četrta disciplina. Do zadnjega dneva sem ostala zbrana, vedela sem, da se moram potruditi že zjutraj in dobro mi je šlo predvsem v delfinu in kravlu. Predvsem v kravlu sem na koncu plavala zelo dobro in lovila tekmice. Z jutranjim plavanjem sem zelo zadovoljna, nastop pa me je popeljal tudi v finale," je bila zadovoljna 24-letna Fain, na Poljskem že polfinalistka na 200 m delfin in prosto.

Plavalec Ljubljane Jaš Berložnik je na 400 m mešano v moški konkurenci s 4:17,85 osvojil 26. mesto, za trening pa je nastopil tudi Sašo Boškan in ob 30. izidu 4:21,98 za skoraj 1,3 sekunde izboljšal osebni rekord.

Tokrat je na prvenstvu manjkala slovenska ženska štafeta 4 x 50 m mešano, ki je na zadnjem prvenstvu v Romuniji plavala v finalu. Glede na formo sveže pečenih rekorderk Neže Klančar in Tare Vovk, pa tudi zelo solidne nastope Katje Fain in Janje Šegel, so Slovenke tokrat zamudile vsaj nov državni rekord.

plavanje Jaš Berložnik Sašo Boškan Katja Fain
