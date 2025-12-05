Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
5. 12. 2025,
13.58

Osveženo pred

23 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
plavanje Sašo Boškan

Petek, 5. 12. 2025, 13.58

23 minut

Lublin, evropsko prvenstvo v plavanju v 25-metrskih bazenih

Sašo Boškan z državnim rekordom do 13. mesta na EP

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Sašo Boškan | Sašo Boškan je osvojil 13. mesto. | Foto Guliverimage

Sašo Boškan je osvojil 13. mesto.

Foto: Guliverimage

Na evropskem prvenstvu v plavanju v kratkih bazenih na Poljskem je dobro delo na treningih potrdil tudi Triglavan Sašo Boškan. Na 800 m prosto je s 7:42,02 za 3,56 sekunde izboljšal osebni rekord, za 2,65 sekunde pa državni rekord dolgoletnega mariborskega reprezentanta Martina Baua izpred desetletja. Osvojil je 13. mesto.

"Z novim državnim rekordom sem res zelo zadovoljen. Po tekmah na 200 in 400 prosto ta teden ni nikakor ni bil idealen in enostaven. Danes sem moral dati vse to na stran in se zbrati za to tekmo in pokazal sem, da smo na treningu delali dobro," je bil po tekmi nasmejan kranjski olimpijec, ki si je za 23. rojstni dan, ki ga bo praznoval prihodnji teden, že izpolnil eno od želja.

Plavalec Ljubljane Jaš Berložnik je bil na 200 m mešano z 2:02,01 40. in debelo sekundo za osebnim rekordom, a je izid glede na utrujenost še vedno dober, saj gre za najboljši dosežek v sezoni.

Ravenska olimpijka Janja Šegel je na prvenstvu v bazen skočila že šestič in bila na 100 m prosto s 54,53 38.

Zelo zanimivo bo s slovenskega stališča sobotno jutro. Na 50 m prosto se bo predstavila olimpijska finalistka v tej disciplini Neža Klančar. Ekipi se je končno pridružila tudi Tara Vovk, ki jo čaka tekma na 50 m prsno. Katja Fain bo tekmovala na 200 m delfin, Zara Podržavnik bo tekmovala na 1500 m prosto, Janja Šegel pa na 50 m hrbtno.

Preberite še: 

Zara Podržavnik
Sportal Zara Podržavnik z osebnim rekordom do 19. mesta
Neža Klančar
Sportal Neža Klančar do sedmega mesta na 50 m delfin
Neža Klančar
Sportal Klančar še do enega polfinala, uspešni tudi Fain in Šegel
plavanje Sašo Boškan
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.