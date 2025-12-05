Sašo Boškan z državnim rekordom do 13. mesta na EP

Na evropskem prvenstvu v plavanju v kratkih bazenih na Poljskem je dobro delo na treningih potrdil tudi Triglavan Sašo Boškan. Na 800 m prosto je s 7:42,02 za 3,56 sekunde izboljšal osebni rekord, za 2,65 sekunde pa državni rekord dolgoletnega mariborskega reprezentanta Martina Baua izpred desetletja. Osvojil je 13. mesto.

"Z novim državnim rekordom sem res zelo zadovoljen. Po tekmah na 200 in 400 prosto ta teden ni nikakor ni bil idealen in enostaven. Danes sem moral dati vse to na stran in se zbrati za to tekmo in pokazal sem, da smo na treningu delali dobro," je bil po tekmi nasmejan kranjski olimpijec, ki si je za 23. rojstni dan, ki ga bo praznoval prihodnji teden, že izpolnil eno od želja.

Plavalec Ljubljane Jaš Berložnik je bil na 200 m mešano z 2:02,01 40. in debelo sekundo za osebnim rekordom, a je izid glede na utrujenost še vedno dober, saj gre za najboljši dosežek v sezoni.

Ravenska olimpijka Janja Šegel je na prvenstvu v bazen skočila že šestič in bila na 100 m prosto s 54,53 38.

Zelo zanimivo bo s slovenskega stališča sobotno jutro. Na 50 m prosto se bo predstavila olimpijska finalistka v tej disciplini Neža Klančar. Ekipi se je končno pridružila tudi Tara Vovk, ki jo čaka tekma na 50 m prsno. Katja Fain bo tekmovala na 200 m delfin, Zara Podržavnik bo tekmovala na 1500 m prosto, Janja Šegel pa na 50 m hrbtno.

Preberite še: