Nova priložnost za Hrobata in druščino

V Beaver Creeku bo po spremenjenem programu in četrtkovem smuku danes na sporedu moški superveleslalom za svetovni pokal. Ta bi moral biti prvotno na sporedu v soboto, a so ga organizatorji zaradi vremenske napovedi prestavili na petek. Nastopili bodo tudi trije Slovenci. Start bo ob 19.15 po slovenskem času.

Vreme v teh dneh močno kroji dogajanje v Beaver Creeku, kjer je zaradi tega že v četrtek potekal smuk, dan prej kot načrtovano pa bo danes na sporedu še superveleslalom. V četrtek se je smukaške zmage razveselil Marco Odermatt, ki je vknjižil še tretjih sto točk v sezoni. Smuk pa ni postregel z veseljem za slovenski tabor, saj se je huje poškodoval Rok Ažnoh, ki je v bolnišnici v Vailu. Na srečo jo je odnesel brez hujših poškodb glave in vratu, ima pa hudo poškodovano koleno.

Na edinem superveleslalomu do zdaj je bil najboljši Odermatt pred tremi Avstrijci, Vincentom Kriechmayrjem, Raphaelom Haaserjem in Stefanom Babinskim.

Superveleslalom bo odprl Kanadčan James Crawford, Odermatt se bo na progo podal kot sedmi. Med 68 smučarji na startu bodo tudi trije Slovenci. Miha Hrobat, ki je bil na prvem superveleslalomu 13., včeraj pa 16., bo imel številko 18. Ob repu nastopajočih pa bosta startala Nejc Naraločnik kot 59., Martin Čater pa kot 66.

Beaver Creek, superveleslalom (M), startna lista: 1. James Crawford (Kan)

2. Giovanni Franzoni (Ita)

3. Stefan Eichberger (Avt)

4. Cameron Alexander (Kan)

5. Stefan Babinsky (Avt)

6. Vincent Kriechmayr (Avt)

7. Marco Odermatt (Švi)

8. Stefan Rogentin (Švi)

9. Raphael Haaser (Avt)

10. Fredrik Moeller (Nor)

11. Guglielmo Bosca (Ita)

12. Dominik Paris (Ita)

13. Lukas Feurstein (Avt)

14. Franjo Von Allmen (Švi)

15. Mattia Casse (Ita)

...

18. Miha Hrobat (Slo)

59. Nejc Naraločnik (Slo)

66. Martin Čater (Slo)

