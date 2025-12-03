Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Sreda,
3. 12. 2025,
19.00

Osveženo pred

1 ura, 9 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
smuk Beaver Creek alpsko smučanje Marco Odermatt Miha Hrobat

Sreda, 3. 12. 2025, 19.00

1 ura, 9 minut

Smuk v Beaver Creeku

Vreme kroji spored, prvi smuk že dan prej

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Miha Hrobat | Miha Hrobat in tekmeci bodo na prvem smuku sezone vendarle tekmovali že v četrtek. | Foto Reuters

Miha Hrobat in tekmeci bodo na prvem smuku sezone vendarle tekmovali že v četrtek.

Foto: Reuters

Vreme kroji tekmovalni program alpskih smučarjev v hitrih disciplinah v Beaver Creeku v ZDA. Potem ko so v torek v težkih razmerah izsilili trening smuka, so zdaj tekmo s petka prestavili na četrtek ob 19. uri po srednjeevropskem času.

Stefan Eichberger
Sportal Dogajanje v Beaver Creeku odzvanja: To je absolutna norost

Miha Hrobat je bil lani na smuku v Beaver Creeku tretji. | Foto: Reuters Miha Hrobat je bil lani na smuku v Beaver Creeku tretji. Foto: Reuters Specialisti za hitre discipline so novo tekmovalno zimo začeli prejšnji teden s superveleslalomom v Copper Mountainu. Zima je bila do pred nekaj dnevi v ameriškem Koloradu kljub visoki nadmorski višini precej slaba. Tekmovali so na umetnem snegu, tudi trening v dneh pred tem ni bil najboljši. Še manj snega so imeli v sosednjem Beaver Creeku, ki bi po prvotnem programu ta teden moram gostiti tri tekme v hitrih disciplinah: smuk v četrtek in petek ter superveleslalom v soboto. 

Četrtkov smuk so s programa črtali že pred tednom dni zaradi pomanjkanja snega, a zdaj je začelo snežiti. Ta torek so izvedli trening, vendar v zelo zahtevnih pogojih: v megli in na novem snegu. A vsaj en trening je potreben za izvedbo tekme. Najhitrejši je bil Marco Odermatt, od četverice Slovencev pa Miha Hrobat, ki je bil skupno deseti.

So pa pred sredinim treningom spremenili tekmovalni program. Ker je za petek napovedano novo močnejše sneženje, so petkovo smukaško tekmo prestavili na četrtek ob 19. uri. Kaj bo s sobotnim superveleslalomom, za zdaj še ni jasno. 

V nedeljo bo v Beaver Creeku še veleslalom z Žanom Kranjcem. Alpske smučarke imajo ta teden dve tekmi, dva veleslaloma v Tremblantu v Kanadi.

Aleksander Aamodt Kilde
Sportal Odermatt pokvaril avstrijsko veselico. Čustvena vrnitev po 684 dneh: Nisem si predstavljal, da bo tako lepo.
Miha Hrobat
Sportal Miha Hrobat: Če smučam, kot znam, sem lahko zelo visoko
Nejc Naraločnik
Sportal Nejc Naraločnik odločno v sezono: To moraš izkoristiti. In jaz bom!
Aleš Brezavšček
Sportal Aleš Brezavšček: Kot trener me je ves čas po malem strah
smuk Beaver Creek alpsko smučanje Marco Odermatt Miha Hrobat
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.