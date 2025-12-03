Vreme kroji tekmovalni program alpskih smučarjev v hitrih disciplinah v Beaver Creeku v ZDA. Potem ko so v torek v težkih razmerah izsilili trening smuka, so zdaj tekmo s petka prestavili na četrtek ob 19. uri po srednjeevropskem času.

Miha Hrobat je bil lani na smuku v Beaver Creeku tretji. Foto: Reuters Specialisti za hitre discipline so novo tekmovalno zimo začeli prejšnji teden s superveleslalomom v Copper Mountainu. Zima je bila do pred nekaj dnevi v ameriškem Koloradu kljub visoki nadmorski višini precej slaba. Tekmovali so na umetnem snegu, tudi trening v dneh pred tem ni bil najboljši. Še manj snega so imeli v sosednjem Beaver Creeku, ki bi po prvotnem programu ta teden moram gostiti tri tekme v hitrih disciplinah: smuk v četrtek in petek ter superveleslalom v soboto.

Četrtkov smuk so s programa črtali že pred tednom dni zaradi pomanjkanja snega, a zdaj je začelo snežiti. Ta torek so izvedli trening, vendar v zelo zahtevnih pogojih: v megli in na novem snegu. A vsaj en trening je potreben za izvedbo tekme. Najhitrejši je bil Marco Odermatt, od četverice Slovencev pa Miha Hrobat, ki je bil skupno deseti.

So pa pred sredinim treningom spremenili tekmovalni program. Ker je za petek napovedano novo močnejše sneženje, so petkovo smukaško tekmo prestavili na četrtek ob 19. uri. Kaj bo s sobotnim superveleslalomom, za zdaj še ni jasno.

V nedeljo bo v Beaver Creeku še veleslalom z Žanom Kranjcem. Alpske smučarke imajo ta teden dve tekmi, dva veleslaloma v Tremblantu v Kanadi.