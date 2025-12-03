Dogajanje v Beaver Creeku odzvanja: To je absolutna norost

V Beaver Creeku bo v petek na sporedu prvi moški smuk letošnje sezone alpskega smučanja v svetovnem pokalu. Na progi Ptic roparic so smučarji v torek prvi trening opravili v izjemno zahtevnih razmerah, ki so zmotile številne smučarje. Že tako so zaradi težav s pripravo proge predčasno odpovedali en smuk.

Na torkovem prvem treningu se je najbolje odrezal Švicar Marco Odermatt, ki je sicer zgrešil vratca na vrhu proge, pred Kanadčanom Brodiejem Segerjem (+0,40) in Francozom Matthieujem Bailetom (+0,41). Glavni slovenski as Miha Hrobat je za uvod na treningu posegel po desetem mestu (+1,31), medtem ko so Rok Ažnoh, Nejc Naraločnik in Martin Čater končali daleč zadaj. Ažnoh je bil 39. (+2,31), Naraločnik 50. (+2,77), Čater pa 65. (+3,84).

A bolj kot rezultati so bile v ospredju razprave o razmerah na progi. Zaradi svežega sneženja je bil naklon daleč od optimalnega, poleg tega je številne prekinitve povzročala megla. Kot poročajo številni tuji mediji, pa naj bi po besedah ​​Avstrijcev tekmovalci malo pred štartom izvedeli, da v primeru resne nesreče helikopter ne bo mogel doseči kraja dogodka.

"Ko sem to slišal, mi je bilo jasno, da tega treninga ne moremo izvesti. Dejstvo, da je štart vseeno dobil zeleno luč, je po mojem mnenju absolutna norost," je bil neposreden 25-letni Avstrijec Stefan Eichberger, ki je bil na treningu ob repu uvrščenih. "Nepredstavljivo je, kaj bi se zgodilo, če bi se kdo hudo poškodoval v tako slabi vidljivosti."

Miha Hrobat je bil na prvem treningu deseti. Foto: Reuters

Med tistimi, ki se niso strinjali z odločitvijo tekmovalne žirije, je bil avstrijski as Vincent Kriechmayr. "Razumem, da si pri mednarodni zvezi absolutno želijo nadaljevati, vendar se mi zdi nenavadno, ker obstaja predpis, ki določa, da mora biti med treningom smuka na voljo helikopter. V tem primeru so preprosto sklenili: 'Ne bomo imeli helikopterja. Upam, da se ne bo nič zgodilo in da nihče ne bo padel in se udaril v glavo'," je Kriechmayr dejal za avstrijsko radiotelevizijo ÖRF.

Tekmovalci so trening začeli kmalu za Golden Eaglom (Zlati orel) v bližini Harrierjevega skoka. Večina se je nato sprehodila od nove ciljne črte do dejanskega ciljnega območja, ker je bilo na progi nekaj grušča. "Tega nočem storiti svojemu serviserju in mu naložiti, da gladi praske na smučeh," je dejal Kriechmayr, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Vremenska napoved je za ves teden z izjemo četrtka slaba, zato so organizatorji želeli pod streho spraviti vsaj en trening, da se bo tekma sploh lahko odvila. Precej milejši je bil v svojem komentarju Odermatt. "Nedvomno je bil to zelo težaven trening in vesel sem, da sem varno prišel do cilja. Če pa bi dirkali le, ko bi bilo vse stoodstotno popolno, verjetno ne bi imeli več kot štiri smuke na zimo, in po mojih informacijah je bil za nujne primere v pripravljenosti helikopter," je dejal najboljši smučar prejšnje zime.

Med 76 smučarji na treningu je bil sicer prvič po pred 14 meseci postavljeni diagnozi raka tudi Švicar Niels Hintermann, ki se po uspešno premagani bolezni vrača v svetovni pokal. Na treningu je zasedel 27. mesto.

Glede na vremensko napoved je še vedno negotovo, ali bodo smuk izpeljali v petek ali pa bo prestavljen na četrtek. Že zdaj pa je jasno, da bo približno deset sekund krajši. V Beaver Creeku bo na sporedu v soboto še superveleslalom, v nedeljo pa veleslalom, na katerem bo tretje mesto z lanske tekme branil Žan Kranjec.

