Invalidi upajo, da bodo kmalu dobili tudi osrednji športni center

Leto 2025 se končuje tudi na področju športa invalidov. Letos je bilo največje tekmovanje olimpijada gluhih v Tokiu, že čez manj kot tri mesece bodo na vrsti zimske paraolimpijske igre. V krovni zvezi za šport invalidov pa upajo, da bodo v prihodnosti lahko invalidi imeli osrednje športno središče v Uri Soča v Ljubljani za še boljše pogoje dela.

Zveza za šport invalidov Slovenije - Slovenski paralimpijski komite je ob mednarodnem dnevu invalidov, ki ga obeležujejo 3. decembra, na osrednjem slovenskem rehabilitacijskem inštitutu Uri Soča v Ljubljani pripravila predstavitev programa Aktivno inkluzivno. Ta je namenjen izboljšanju dostopnosti športa za invalide ter spodbujanju njihove večje socialne vključenosti.

Izbira kraja predstavitve projekta ni bila naključna. Uri Soča je eden od regionalnih centrov projekta za osrednjo Slovenijo, obenem pa na inštitutu že dolgo uspešno sodelujejo z zvezo.

Predstavitev na dan invalidov je pokazala, da je za projekt veliko zanimanja, obenem pa je razkrila tudi veliko pomanjkljivost - v sicer največji športni dvorani v Uri Soča je bilo skorajda premalo prostora za vse, ki so se želeli seznaniti s projektom in v njem tudi, kot namiguje že ime, aktivno sodelovati.

"Znotraj hiše že desetletja skrbimo za šport invalidov, predstavljamo šport našim pacientom, sodelujemo s paraolimpijskim komitejem. To je pomemben element, nenazadnje to ni samo rehabilitacija v smislu fizičnega udejstvovanja, ampak šport doprinese k samopodobi, samozaupanju in aktivni vlogi," je o pomenu sodelovanja dejal direktor Uri Soča Roman Jakič.

"To prepletanje in sinergija sta zelo pomembna. Inštitut kot tak je zdravstveni zavod in skrbi za pacienta. Mi nimamo možnosti, da bi imeli ali organizirali šport, lahko pa dajemo kapacitete. V telovadnici, tej največji, ki pa je zelo majhna, potekajo številne dejavnosti. Sinergija poteka in veseli smo, da je zveza tako aktivna, da nam pomaga," je še dodal Jakič.

"Ta projekt je v polnosti zaživel ob koncu leta, trajal bo do 2028, cilj, vsaj 1000 invalidov vključenih v dejavnosti, pa bo po moje brez težav dosežen. Veseli me, da je organizirana mreža dejavnosti, na katere se lahko naši pacienti obrnejo, ko zapustijo rehabilitacijski proces," je o pomenu projekta Aktivno inkluzivno dejal direktor Soče. Foto: Nebojša Tejić/STA

"Želja vseh, da bi inštitut postal glavno središče za športno udejstvovanje invalidov v Sloveniji"

Želja po novi, večji športni dvorani na inštitutu je že stara, za zdaj še neuresničena, a se bo to morda v bližnji prihodnosti le spremenilo. Kot je v pogovoru za STA ob robu dogajanja dejal direktor Uri Soča, je velika želja vseh, da bi inštitut postal glavno središče za športno udejstvovanje invalidov v Sloveniji. Za to pa potrebujejo primerno veliko športno dvorano, prilagojeno potrebam invalidov, sedanja je namreč za takšne namene precej premajhna.

"Država bi si lahko privoščila tudi izgradnjo domicilne športne dvorane za športnike invalide. V Uri Soča smo pripravili projekte, ki bi to lahko realizirali, seveda pa je stvar financerja, države, ali bodo šli v to. Mislim, da vse invalidske organizacije želijo, da bi bilo to tukaj v Uri Soča. Pacienti so pri nas na rehabilitaciji in bi imeli s tem možnost tako zdravstvenega kot športnega udejstvovanja."

"Iščemo rešitev tistih, ki morajo finančno podpreti projekt"

O tem, kako blizu uresničitvi je nova dvorana, pa Jakič pravi: "Imamo prostor, imamo ideje, kako bi to izgledalo, iščemo pa rešitev tistih, ki morajo finančno podpreti projekt. A če smo v časih, ko sem bil minister, lahko naredili center odličnosti za gorsko bojevanje na Pokljuki, ni nič narobe, če bi naredili še center odličnosti za rehabilitacijo."

Posluh je, pravi Jakič, ki pa ne želi ugibati o časovnih rokih tega projekta: "Vlada je prisluhnila, v enem od teh objektov, ki bi ga lahko končali okrog leta 2030, bi bila lahko vkomponirana športna dvorana in še en bazen. Delamo na tem, da odločevalce prepričamo, da nam pomagajo tudi pri izgradnji športne dvorane."

"Veseli smo, da imajo na Uri Soča posluh za vključevanje mladih in seveda tudi starejših invalidov v vadbene procese. Veseli nas tudi, da lahko vsakih 14 dni na otroškem oddelku predstavimo naše športe," je o povezavi Uri Soča in krovne zveze dejal predsednik slednje Damijan Lazar.

Tako kot Jakič je tudi on prepričan, da bo nekoč v prihodnosti prav Uri Soča postala osrednje središče za spodbujanje športnega udejstvovanja invalidov, za kar pa bi nujno potrebovali tudi večjo športno dvorano v tem inštitutu. "Prepričan sem, da nam bo uspelo dograditi ali zgraditi dvorano, ki bo prilagojena vsem oblikam invalidnosti. To v Sloveniji še manjka, želimo pa si še nadaljnjega sodelovanja z Uri Soča."

Lazar je opisal tudi dosedanji potek projekta aktivno inkluzivno: "V tem trenutku se vsi programi izvajajo po pogodbi, potekajo usposabljanja na prvi stopnji, imamo že 60 usposobljenih trenerjev za področje športa invalidov. V ABC vadbo je vključenih 280 invalidov, vse poteka po načrtu, zaključuje se razpis za prilagojenega vozila, kupili smo športno opremo ..."

Leja Glojnarič Foto: Ana Kovač

Letos za športnike invalide ni bilo največjih tekmovanj, paraolimpijskih iger, so pa tudi slovenski športniki uspešno nastopali na olimpijadi gluhih.

"Vsako leto po igrah je čas za menjavo, prehodi trenerjev in športnikov so pričakovani. Letos smo tudi imeli velik športni dogodek, olimpijado gluhih, tja smo pospremili ekipo 18 udeležencev. Leja Glojnarič je osvojila tri medalje. V tem času smo organizirali tudi dvoje priprav za naše športnike, izvedli 40 državnih prvenstev, 25 paraolimpijskih športnih dni in dva tabora za mlade družine, kar je podobno programu Aktivno inkluzivno," je Lazar opisal delo v iztekajočem se letu.

"Hvala tudi medijem, ki opazite, da se razvijamo in napredujemo. V našem sistemu imamo 26 športnih panog, za vse oblike invalidnosti in vse starostne skupine se najde prilagojen šport. Imamo sistem podpore, trenerjev, strokovnega kadra," o razvoju športa invalidov razmišlja Lazar.

A zimskega počitka ne bo. Leto 2026 bo tudi paraolimpijsko z igrami v Milanu in Cortini med 6. in 15. marcem. "Mi se že pripravljamo na zimske paraolimpijske igre. Priprave, prijave, nastanitve, obiski, oprema ... vse je že v polnem teku. Naslednje leto bo paraolimpijski del dobil zagon, pripravljamo se na programe, ki nas čakajo. V začetku januarja nas čakajo sestanki s trenerji, da vidimo, kakšne so naše možnosti tekmovanj za leto 2026. Aktivnosti se stopnjujejo, ni nam dolgčas."