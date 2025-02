Prvenstvi za športnike invalide v Sloveniji končani

V začetku februarja sta v Sloveniji potekali dve veliki mednarodni tekmovanji za športnike invalide. Na svetovnih prvenstvih so se merili paraalpski smučarji v Mariboru, ki so imeli zadnje tekme danes, ter parabiatlonci na Pokljuki. Po odpovedi Jerneja Slivnika Slovenija ni imela aktivnih udeležencev.

Javno podjetje Marprom in Šport Maribor, ki delujeta pod okriljem Javnega holdinga Maribor in Mestne občine Maribor, sta med 4. in 11. februarjem pripravila SP v paraalpskem smučanju na Pohorju.

Na prvenstvu je sodelovalo 33 držav s 135 tekmovalkami in tekmovalci ter 200 spremljevalnimi osebami. Med aktivnimi pa nazadnje ni bilo Slovenije, saj je najboljši slovenski parasmučar Jernej Slivnik zaradi zdravstvenih razlogov nastop na domačem SP odpovedal.

Prireditelji so imeli tudi nekaj težav z izvedbo predvidenega tekmovalnega sporeda, saj so morali zaradi slabih snežnih in vremenskih razmer odpovedati tekme v hitrih disciplinah, izvedli pa so veleslalomske in slalomske tekme.

Skupno so podelili 12 kompletov medalj. Najboljši posamezniki prvenstva so Francoz Arthur Bauchet, Italijan Giacomo Bertagnolli, Avstrijka Veronika Aigner in Švedinja Ebba Aarsjoe, ki so vsi osvojili po dve zlati medalji. Največ medalj, šest, je zbrala Francija, vsaj eno medaljo je na tem prvenstvu osvojilo 15 različnih držav.

Globoko spoštovanje

"Želim se iz srca zahvaliti Mednarodni smučarski zvezi Fis za priložnost, da smo lahko gostili najboljše paraalpske smučarke in smučarje sveta. Vsaka tekmovalka in vsak tekmovalec, ki se je podal na progo, si zasluži globoko spoštovanje. Posebna zahvala gre celotni organizacijski ekipi, ki je z ogromno vloženega truda, predanostjo in bogatimi izkušnjami poskrbela za brezhibno izvedbo tekmovanja," je ob koncu za prireditelje tekmovanja SP ocenil Ranko Šmigoc, predsednik organizacijskega odbora.

Pokljuka pa je med 3. in 9. februarjem gostila prvo svetovno prvenstvo v parabiatlonu pod okriljem Mednarodne biatlonske zveze (Ibu). Izvedli so tri tekme, sprint na 7,5 kilometra, zasledovanje na deset kilometrov in posamično na 12,5 kilometra.

Med skoraj sto tekmovalci iz 16 držav, vključno z Avstralijo, Brazilijo, Kitajsko, Južno Korejo, Ukrajino in ZDA ter nekaterimi evropskimi državami, ni bilo domačih, saj Slovenija v tej konkurenci zimskih športov med invalidi svojega predstavnika ali predstavnice ni imela.

Uradnega odprtja se je udeležila tudi predsednica države Nataša Pirc Musar, Zveza za šport invalidov Slovenije-Slovenski paralimpijski komite pa je med SP kot krovna organizacija za parašport pripravila tudi predstavitev parašportov na prizorišču.

Na tekmovanju so tako poleg športnih bojev poudarili tudi razvoj parašporta, športnega turizma in družbene vključenosti.

Na vrhu lestvice medalj je bila sicer Ukrajina, ki je skupaj zbrala 14 medalj - pet zlatih, tri srebrne in šest bronastih.