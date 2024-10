Na Parafestu invalidi z Živo Lavrinc preizkusili svoje sposobnosti

Na Parafestu "postani športnik" so paraolimpijka Živa Lavrinc, dobitnica bronaste medalje na paralimpijskih igrah v Parizu, ter ostali parašportniki invalidom predstavili parašportne discipline, so organizatorji zapisali v sporočilu za javnost. Glavni namen festivala je navdušiti čim več invalidov za gibanje in šport.

Festival že četrto leto poteka pod okriljem Zveze za šport invalidov Slovenije - Slovenski paralimpijski komite (Zveza ŠIS-SPK), Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta RS Soča (URI Soča) in pokrovitelja Lidl Slovenija.

Ob Živi Lavrinc so se predstavili tudi drugi parašportniki, invalidi pa so se lahko preizkusili v številnih disciplinah, kot so paranamizni tenis, paralokostrelstvo, paraatletika, boccia in curling na vozičkih.

Lavrinc, ki je v paru z Dejanom Fabčičem na nedavnih paraolimpijskih igrah osvojila bronasto medaljo v lokostrelstvu, je udeležence festivala popeljala skozi svojo športno pot, delila svojo paralimpijsko zgodbo ter poudarila pozitiven vpliv športa na življenje invalidov.

Živa Lavrinc je na nedavnih paraolimpijskih igrah osvojila bronasto medaljo v lokostrelstvu. Foto: Nebojša Tejić/STA

"Vsem tistim, ki se želijo ukvarjati s športom, iskreno privoščim občutek, ki ga doživiš, ko spremljaš svoj napredek. In ta občutek nato iz športa lahko preneseš še na druga področja življenja. Verjamem, da je šport popotnica, ki ti daje moč in energijo," je ob tem izpostavila dobitnica brona na POI v Parizu.

Strokovnjaki predstavili izzive in rešitve

Pred samim festivalom je v URI Soča potekal tudi posvet na temo vključitve učencev prvošolcev z zmanjšano zmožnostjo gibanja v programe osnovnošolskega izobraževanja. Na njem so strokovnjaki z različnih področij predstavili izzive in rešitve pri vključevanju gibalno oviranih učencev v šolske procese.

Foto: Nebojša Tejić/STA "Na otroškem oddelku URI Soča si želimo, da so naši mladi pacienti ob vrnitvi domov v zanje spodbudnem okolju, ki jim omogoča kakovosten nadaljnji razvoj. Zato pozdravljamo dneve, kot je današnji, saj otroci in starši vidijo, da jim tudi šport lahko nudi veliko," je ob tem dejala Katja Groleger Sršen, predstojnica otroškega oddelka URI Soča.

"S tovrstnimi izobraževanji želimo strokovne delavce opolnomočiti, da bodo prepoznali izzive teh učencev in njihovih družin, da znajo prilagoditve smiselno uporabljati in da znotraj matične ustanove, ob pomoči strokovnjakov drugih ustanov, delujejo povezovalno in strokovno," je še dodala Groleger Sršen.

"Naša misija je, da invalidi razvijajo svoje talente"

Gregor Gračner je podpredsednik Zveze za šport invalidov Slovenije - Slovenski paralimpijski komite (Zveza ŠIS-SPK). Foto: Nebojša Tejić/STA Na zvezi ŠIS-SPK že vrsto let z različnimi aktivnostmi in pobudami spodbujajo športno udejstvovanje invalidov, saj šport v njihova življenja prinaša ogromno koristi, krepi telo in duha, spodbuja socialno vključenost ter pomaga pri rehabilitaciji, je poudaril podpredsednik zveze Gregor Gračner.

"Invalidom predstavljamo različne možnosti športnega udejstvovanja v želji, da bi prepoznali, kako šport lahko pozitivno vpliva na njihova življenja. Naša misija je, da skozi tovrstne programe invalidi razvijajo svoje talente in spoznajo, da invalidnost ni omejitev za doseganje osebnih ciljev," je še pristavil.

Športne aktivnosti vključujejo v rehabilitacijske programe

Damjana Žun je vršilka dolžnosti direktorja v URI Soča. Foto: Nebojša Tejić/STA Po mnenju vršilke dolžnosti direktorja v URI Soča Damjane Žun šport prispeva k uspehu rehabilitacije in omogoča hitrejšo vrnitev posameznikov v aktivno življenje. "V URI Soča zato športne aktivnosti vključujemo v rehabilitacijske programe za vse starostne skupine. Predstavitve različnih športov so pacientom lahko pomembna začetna spodbuda," pravi Damjana Žun.

Zveza ŠIS-SPK z glavnim pokroviteljem Lidl Slovenija že leta ustvarjata program "postani športnik". V sklopu tega s številnimi aktivnostmi želita motivirati mlade invalide za športne aktivnosti ter vzpostaviti dolgoročni sistem za vključevanje mladih invalidov v šport.