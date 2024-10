Dobitniki paraolimpijskih medalj dobili še državne nagrade

Dobitniki medalj na paraolimpijskih igrah v Parizu, strelec Franček Gorazd Tiršek, lokostrelca Živa Lavrinc in Dejan Fabčič ter njuni trenerki Brina Božič in Andreja Gorjup, so danes prejeli še državne nagrade za osvojeno bronasto in zlato medaljo.

Na sprejemu, ki sta ga za športnike in trenerki pripravila gostitelja, minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han ter predsednik vlade Robert Golob, so najuspešnejši slovenski udeleženci iger v Parizu dobili še državne nagrade, tako denarne kot poseben spominski zbirateljski kovanec.

Foto: Nebojša Tejić/STA

"Dokazali ste, da lahko z voljo in vztrajnostjo dosežete tisto, kar se zdi nemogoče"

"Ko sem bil pri vas na obisku v Parizu, sem bil na vas še bolj ponosen kot na olimpijsko ekipo. Vsak dan znova nam dokazujete, kaj zmorete. Želim si, da bi tudi vsi drugi iskali izzive pri vas. Dokazali ste, da za vas ni omejitev in Pariz je lahko navdih vsem nam," je v nagovoru športnikom dejal predsednik vlade Golob.

"Dokazali ste, da lahko z voljo in vztrajnostjo dosežete tisto, kar se zdi nemogoče. Niste le ambasadorji športa, ampak tudi vrednot, kot so pogum, hrabrost in vztrajnost," pa je dejal resorni minister Han in ob tem poudaril, da na ministrstvu povsem enakovredno obravnavajo vse športnike.

"Trudijo se, da enačijo šport invalidov s športom neinvalidov"

Predsednik krovne zveze za šport invalidov Slovenije – slovenskega paralimpijskega komiteja Damijan Lazar pa je poudaril pomen nedavno podpisane pogodbe, ki bo zvezi omogočila vključevanje še več invalidov v šport, s čimer bo širša tudi baza vrhunskih športnikov. Zato se je že ozrl k naslednjim igram v Los Angelesu in zagotovil, da bo slovenska zasedba tam še številčnejša.

Foto: Nebojša Tejić/STA Dobitnik zlate medalje v Parizu Tiršek je po sprejemu poudaril tudi pomen takšnih dogodkov. "Počaščen sem ob tej prestižni in prelepi nagradi. Obenem bi se zahvalil državi, državnemu vrhu in ministrstvom. Trudijo se, da enačijo šport invalidov s športom neinvalidov. Družba se je prebudila in spregledala, koliko truda je vloženega v ta šport. Resnično je lepo, da doživiš sprejem na takšni ravni in da končno začutimo, da smo vsi enaki," je o današnji slovesnosti v Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani dejal zlati Nani, kot mu rečejo v športnih krogih.

Foto: Nebojša Tejić/STA

Nekajkrat je bil že na tem, da odneha

"Takih nagrad in priznanj smo zelo veseli. Ko nam predsednik vlade, minister ter visoka družba naklonijo take besede, smo lahko ponosni in srečni, da lahko zastopamo našo lepo Slovenijo. Nekajkrat sem že bil na tem, da odneham. Zdaj sem končno prišel do medalje in vse, kar se dogaja po njej, je tako lepo, da se bom še naprej trudil in osvojil še kakšno, če se bo le dalo," je dogajanje pospremil dobitnik brona v lokostrelstvu Fabčič, za katerega je bila pariška medalja prva v dolgi karieri.

"Zelo prijetni občutki, da tudi država prepozna trud športnikov in parašportnikov. Občutek je fantastičen, pa še v družbi najdražjih. Res lepo," je dejala Živa Lavrinc, ki je na parašportnem področju še novinka. "Šest let sem na vozičku, z lokostrelstvom sem se srečala pred tremi leti. Po eni strani je zame res novo, po drugi strani pa treniram toliko, kot da se že vse življenje ukvarjam s tem," je menila Lavrinc in v šali dodala, da je vsak sprejem lep, le cvetja je bilo na vseh dosedanjih že dovolj.

