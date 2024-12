Tiršek, Lavrinc in Fabčič športniki leta med invalidi

Najboljši športniki leta 2024 med invalidi so strelec Franček Gorazd Tiršek, lokostrelka Živa Lavrinc in lokostrelska ekipa Lavrinc - Dejan Fabčič. Priznanja za iztekajoče se leto so pri krovni organizaciji, Zvezi za šport invalidov - Paralimpijskem komiteju Slovenije podelili v Ljubljani.

Živa Lavrinc in Dejan Fabčič Foto: Vid Ponikvar/Sportida Vsi dobitniki priznanj so se najbolj izkazali na letošnji paraolimpijskih igrah v Parizu. Franček Gorazd Tiršek je osvojil zlato kolajno z zračno puško, kar je zanj že peta medalja na dosedanjih igrah, a prva zlata. Živa Lavrinc in Dejan Fabčič pa sta v konkurenci mešanih lokostrelskih ekip osvojila bronasto kolajno.

Za Tirška je nagrada za najboljšega športnika leta že osma po letih 2012, 2014, 2015, 2016, 2019, 2021 in 2023. Fabčič in Lavrinc pa sta prestižni priznanji dobila prvič.

V moški konkurenci je tako dobitnik priznanja isti kot za leto 2023, pri ženskah je Lavrinc nasledila gluho atletinjo Lejo Glojnarič, pri ekipah je bila lani najboljša ženska reprezentanca v odbojki sede.

"To leto je bilo olimpijsko in osvojiti zlato medaljo je res častitljiv rezultat. Meni je to uspelo, temu primerne so tudi nagrade v današnjem večeru. V tako močni konkurenci športnikov biti spet najboljši in zelo sem vesel," je športnik leta pospremil današnjo podelitev. "Športniki invalidi smo enako vpeti v vrhunski šport kot neinvalidi. Vsem trendom je treba slediti, paziti na prehrano, vsak korak mora biti podrejen športu ... Najbrž v novodobnem športu nihče ni dobil toliko medalj kot jaz. Ta številka je res časti vredna, to je vrhunec športnika, prikloni se ti cel svet. Ponosen sem nase, ker sem trdo delal in predano gradil," je še dodal Tiršek.

"Sem brez besed, najbolj pa zato, ker sem spoznala otroke, ki so mi napisali dobre želje. Res lepi občutki. Je kar posebno leto, hvaležna in vesela sem za vsakega posebej in za vse, ki navijajo za nas in verjamejo v nas ter nas spodbujajo na treningih. Nam samim ne more uspeti, vedno je nekdo v ozadju," pa je Lavrinc povedala ob prejemu nagrade.

Nagradi za obetavna mlada športnika sta dobila 16-letna gluha atletinja Isabela Mord in prav tako 16-letni slabovidni šahist Bor Gradišek.