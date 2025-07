Alpska dolina, ki k oddihu vabi vse leto

Zgornja Savinjska dolina je ena tistih naravnih zakladov Slovenije, ki s svojo neokrnjeno lepoto, mirnimi kotički in neštetimi možnostmi za aktivnosti v naravi nikogar ne pustijo ravnodušnega. Obdana z mogočno kuliso Kamniško-Savinjskih Alp, slikovitimi gozdovi in biserno zeleno reko Savinjo je prava destinacija za vse, ki si želijo preživeti čas na svežem zraku, raziskovati nepozabne poti in uživati v avtentičnih doživetjih daleč od mestnega vrveža.

Tu se čas upočasni. Jutra so prežeta s svežino alpskega zraka, dnevi ponujajo raziskovanje številnih pohodniških poti in razglednih vrhov v okolici, večeri pa miren odklop ob zvokih narave. V tej dolini najdete priložnosti tako za sproščujoče oddihe v dvoje kot za aktivne družinske počitnice.

Foto: Kamp Menina

Nepozabne počitnice katerikoli čas v letu

Poleg tega, da Zgornja Savinjska dolina očara že s svojo naravno lepoto, pravi čar doživite, ko jo raziskujete aktivno. Ne glede na to, ali ste strasten pohodnik, ljubitelj kolesarskih izzivov in adrenalinskih doživetij ali ste na izletu z otroki, ki si želijo zabave v naravi, ta del Slovenije ponuja številne možnosti za vse okuse.

Medtem ko poleti vabijo kristalno čista Savinja in jezera k vodnim športom, so pomlad, jesen in celo zima v tem delu Slovenije čudovita priložnost za manj gneče in še bolj avtentičen stik z naravo. Prav v teh obdobjih dolina razkrije svoj najbolj intimen obraz.

V nadaljevanju je nekaj idej, kako lahko svoj oddih v Zgornji Savinjski dolini spremenite v nepozabno izkušnjo.

Pohodništvo med razgledi in skritimi kotički

Logarska dolina in Slap Rinka

Foto: Shutterstock

Logarska dolina je ena najlepših ledeniških dolin v Evropi, obdana z mogočnimi vrhovi Kamniško-Savinjskih Alp. V njenem osrčju je Slap Rinka, 90 metrov visok slap, ki navduši s svojo veličino in osvežujočo meglico. Lahka pot do slapa je primerna za vse generacije, pohod pa lahko podaljšate do Okrešlja, od koder boste občudovali Kamniško-Savinjske Alpe v vsej svoji lepoti.

Foto: Ana Kovač

Menina planina je prostrana visokogorska planota, znana po pašnikih, planinskih travnikih in razgledih na okoliške gore ter doline. Tri ure in pol dolg pohod iz Gornjega Grada vas popelje skozi gozdove in travnike do Doma na Menini planini na 1.453 metrov nadmorske višine, kjer vas pričakata prava planinska atmosfera in domača kulinarika.

Foto: Matej Podgoršek

Robanov kot je mirna, ledeniško preoblikovana dolina, ki očara z idilično pokrajino in spokojnostjo. Pot do Robanove domačije je lahka in nezahtevna, primerna za družine in vse, ki si želijo sproščenega sprehoda po neokrnjeni naravi. Dolina ponuja avtentično izkušnjo in popoln stik z naravo.

S kolesom po dolini in na panoramski vzpon

Foto: Shutterstock

Solčavska panoramska cesta velja za eno najlepših razglednih poti v Sloveniji. Kolesarjenje po njej ponuja dih slikovit pogled na Kamniško-Savinjske Alpe, Logarsko dolino in okoliške planine. Ob poti se lahko ustavite v planšarskih domačijah, kjer strežejo domače sire in druge lokalne dobrote, ter doživite pravo alpsko gostoljubje. Pot je primerna tudi za e-kolesa.

V Kampu Menina ponujajo tudi vodene kolesarske izlete, izposojo koles, otroških sedežev in električnih koles. Za več informacij o kolesarskih poteh, vodenih izletih in izposoji koles so vam na voljo v recepciji.

Foto: Shutterstock

Golte so priljubljena planota nad Mozirjem, ki združuje čudovite razglede in razgibane poti za gorsko kolesarjenje. Poti vodijo čez travnike, gozdove in planinske ceste, zato so odlična izbira za kolesarje, ki iščejo kombinacijo narave in adrenalina. Ob postanku se lahko okrepčate v Mozirski koči, ki ponuja tradicionalne jedi in izhodišče za raziskovanje okolice.

Foto: Kamp Menina

Ob Savinji potekajo kolesarske poti, ki so idealne za družine in rekreativne kolesarje. Med vožnjo vas spremlja žuborenje reke, ob poti pa najdete mesta za piknik ali postanke ob vodi, kjer se lahko v poletnih mesecih tudi osvežite. To je odlična izbira za sproščen izlet v naravi brez večjih vzponov.

Adrenalinska doživetja za vznemirjenja željne

Foto: Kamp Menina

Vam je všeč kajak, pa niste tako vešči, da bi si v njem upali biti zapeti? Rešitev je t. i. sit on top kajak, ki je izjemno stabilen in okreten ter ponuja odlično zabavo tudi neizkušenim. Izlet poteka po kristalno čisti Savinji v spremstvu izkušenih vodnikov, ki poskrbijo za varno in sproščeno doživetje. To je idealna izbira za vse, ki si želite kombinacije adrenalina, zabave in stika z reko, brez potrebe po predhodnem znanju.

Rafting po Savinji je prav tako mogoč za skupine, ki si želijo ekipnega spusta po brzicah pod vodstvom izkušenih vodičev.

Soteskanje v divjih kanjonih

Foto: Kamp Menina

Soteskanje je prava pustolovščina, ki združuje plezanje po slapovih, skoke v tolmune in raziskovanje ozkih sotesk. V kanjonih, oblikovanih z gorsko vodo, boste doživeli naravo z edinstvene perspektive. Aktivnost je primerna za vse, ki želijo okusiti nepozabno doživetje v divjem okolju.

Jadranje nad Zgornjo Savinjsko dolino

Za nepozabno izkušnjo si privoščite polet z jadralnim padalom in občudujte dolino iz ptičje perspektive. Tandemski poleti z izkušenimi piloti ponujajo varen in spektakularen pogled na reko Savinjo, Kamniško-Savinske Alpe in slikovite alpske vasice. Jeseni, ko narava zažari v toplih barvah, je razgled še posebej osupljiv.

Zabava za otroke in družine

Adrenalinski park in zipline v Kampu Menina

Foto: Kamp Menina

Adrenalinski park v Kampu Menina je pravo igrišče med krošnjami dreves. Premagujte viseče mostove, premikajte se po vrveh in zaključite svojo pustolovščino s spustom po ziplinu čez jezero. Park je razdeljen na proge različnih težavnosti, zato je primeren za odrasle in otroke, ki želijo varno okusiti občutek višine in hitrosti.

Eko gokarti na pedale

Foto: Kamp Menina

Eko gokarti so med najmlajšimi pravi hit. Gre za varna in zabavna vozila na pedale, s katerimi se otroci lahko pomerijo v hitrostni vožnji po urejeni progi. Ker so brez motorja, so ti gokarti popolnoma ekološki, a kljub temu dovolj hitri, da navdušijo male dirkače.

Paintball in zipline za nepozabno doživetje

Foto: Kamp Menina

Paintball v gozdnatem okolju nad kampom Menina je odlična aktivnost za malo starejše otroke, najstnike in starše, ki si želijo adrenalinsko zabavo v naravi. Še bolj adrenalinski je zipline, ki zagotavlja obilico smeha in edinstveno doživetje za vse, ki radi preizkusijo nekaj novega.

Kamp Menina – središče doživetij skozi vse leto

Vse omenjene aktivnosti lahko združite z obiskom Kampa Menina, ki je pravo središče dogajanja v Zgornji Savinjski dolini. Kamp ni le poletna destinacija – odprt je vse leto in zagotavlja popolno kombinacijo sprostitve, aktivnega oddiha in udobne namestitve.

Foto: Kamp Menina

Kamp je v objemu narave, ob reki Savinji, stran od mestnega vrveža in prometnih cest. Poleg prostornih parcel za kampiranje ponuja raznoliko izbiro nastanitev: od mobilnih hišk in lesenih bungalovov do glamping hišk s savno in masažno kadjo. Za popoln odklop je na voljo tudi wellness in spa center, kjer se lahko sprostite s savno, masažo ali nego telesa.

Foto: Kamp Menina

Kamp Menina je odlična izbira tudi za enodnevni obisk. Kot dnevni gost se lahko ustavite v gostilni, kjer vas bodo razvajali z lokalnimi jedmi, uživate v adrenalinskem parku ali ziplinu, se udeležite vodenih športnih aktivnosti ali pa preprosto preživite sproščujoč dan v naravi. Jeseni in spomladi je to popolna priložnost za miren pobeg iz vsakdana, ko je dolina manj obljudena in še posebej očarljiva. Kamp Menina je idealna izhodiščna točka za pohodništvo, kolesarske ture, raziskovanje okoliških naravnih znamenitosti in kulinaričnih postojank.

Foto: Kamp Menina

Poleg doživetij v naravi Kamp Menina ponuja tudi bogat program za družine, šole, vrtce in podjetja, od team buildingov do športnih dni in tematskih dogodkov. Kot dnevni gost lahko obiščete njihovo gostilno, uživate v lokalni kulinariki, se preizkusite v adrenalinskem parku ali pa preprosto preživite miren dan v naravi.

Foto: Kamp Menina

Zgornja Savinjska dolina ni le destinacija, je prostor, kjer si vzamete čas zase, se povežete z naravo in ustvarite spomine, ki vas bodo še dolgo greli. Je idealna izbira za vse, ki iščejo kombinacijo aktivnega oddiha in popolnega sproščanja – skozi vse leto.

