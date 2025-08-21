Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Četrtek,
21. 8. 2025,
Četrtek, 21. 8. 2025, 14.30

Namizni tenis, osmina finala, Europa Smash, Malmö

Darko Jorgić v četrtfinalu Malmöja: S Togamijem je vedno triler

STA

Darko Jorgić je napredoval v četrtfinale turnirja na Švedskem.

Darko Jorgić je napredoval v četrtfinale turnirja na Švedskem.

Foto: Aleš Fevžer

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je dobil tudi tretji dvoboj na turnirju Europa Smash v švedskem Malmöju z nagradnim skladom 1.141.500 evrov. Japonca Shunsukeja Togamija je ugnal s 3:2 (3, 9, -2, -1, 5) in se prebil v četrtfinale.

Hrastničan je imel v zadnjem času veliko težav z bolečinami v hrbtenici, a fizioterapevt ga je vendarle pripravil, da lahko dobro nastopa na turnirju na jugu Švedske. Tudi v tretjem krogu je Hrastničan vse težave premagal. V četrtfinalu bo igral z boljšim iz dvoboja med belgijskim kvalifikantom Adrienom Rassenfossejem in Francozom Simonom Gauzyjem.

Prvi niz je minil v popolni prevladi Jorgića, ki je povedel z 8:1 in razliko mirno pripeljal do konca. Na enak način je vstopil v drugi niz in povedel s 5:1, a je Japonec prebredel krizo in na sedmi točki izenačil.

Sedmopostavljeni Jorgić je vnaprej opozarjal, da je Togami, 25. igralec sveta, zanj težak tekmec. Slovenski olimpijec ga je na domačem turnirju v Ljubljani sicer ugnal s 3:2, pred tem pa je kar pet zaporednih dvobojev dobil agresivni Japonec. A po izenačenju na 9:9 je tudi končnica drugega niza pripadla Jorgiću.

Japonec se je razigral. Jorgić je dobil uvodno točko tretjega niza, Togami pa je nato povedel s 6:1 in niz dobil z 11:2. Japonec je tudi v nadaljevanju kaznoval vsako najmanjšo napako in pri vodstvu s 6:0 v četrtem nizu je bilo jasno, da bo zmagovalec znan po petem, Jorgić pa je z vsega eno osvojeno točko nakazal, da nima rešitve za nov preobrat.

A odločilni niz je prinesel neverjeten zasuk in postregel z znano nepredvidljivostjo namiznega tenisa. Jorgić je povedel s 3:1 in 5:3, nato pa prednost dvignil na 8:3 in 10:4 ter dosegel še zadnjo potrebno točko za zmago.

Shunsuke Togami | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

"Z njim res vedno težko igram"

"S Togamijem je vedno triler. Po prvih dveh nizih je kazalo, da bo tokrat lahko, a ni bilo. Res sem vesel te zmage in četrtfinala. Z njim res vedno težko igram," je v prvem odzivu za organizatorje po zmagi dejal Jorgić, napovedal pa, da si bo zvečer ogledal nastop četrtfinalnega tekmeca, nato sledi počitek in priprava na naslednji dvoboj.

V prvem krogu je sedmopostavljeni Jorgić s 3:1 premagal Tajvanca Feng Yi-Hsina, 48. igralca sveta, nato pa z enakim izidom luksemburškega kvalifikanta Luko Mladenovica.

V kvalifikacijah Malmöja je nastopil tudi Deni Kožul, v prvem krogu ga je s 3:2 izločil Eduard Ionescu.

Shunsuke Togami Namizni tenis Darko Jorgić Darko Jorgić
