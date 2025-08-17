Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
17. 8. 2025,
21.23

Osveženo pred

14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Namizni tenis Deni Kožul Darko Jorgić Darko Jorgić

Nedelja, 17. 8. 2025, 21.23

14 minut

Namizni tenis, Europa Smash, Malmö

Darko Jorgić uspešno začel v Malmöju

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Darko Jorgić Macao | Darko Jorgić se je prebil v drugi krog turnirja na Švedskem. | Foto worldtabletennis.com

Darko Jorgić se je prebil v drugi krog turnirja na Švedskem.

Foto: worldtabletennis.com

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je uspešno začel turnir Europa Smash v švedskem Malmöju. V prvem krogu je sedmi nosilec s 3:1 (-9, 9, 6, 13) premagal Tajvanca Feng Yi-Hsina, 48. igralca sveta.

Hrastničan je imel v zadnjem času veliko težav z bolečinami v hrbtenici, a fizioterapevt ga je vendarle pripravil, da je lahko odpotoval na močan turnir na jug Švedske. Sicer ni bil stoodstoten, za nameček pa mu je žreb namenil še neugodnega tekmeca. A vse težave je premagal.

Tudi tiste za mizo. Tekmec je dobil izenačen prvi niz, nato mu je Jorgić vrnil na isti način, pozneje povedel z 2:1, do končne zmage pa prišel po drami. V četrtem nizu je namreč Tajvanec vodil že 10:8, imel prednost vse do izida 13:12, toda Slovenec je uspešno reševal zaključne žoge, za kar je bil nagrajen za zmago v nizu s 15:13.

V drugem krogu se bo pomeril z Luksemburžanom Luko Mladenovicem, kvalifikantom, ki je v prvem krogu izločil Kazahstanca Kirila Gerasimenka.

V kvalifikacijah je nastopil tudi Deni Kožul, v prvem krogu ga je s 3:2 izločil Eduard Ionescu.

Darko Jorgić
Sportal Poškodba in Kao Cheng-Jui zaustavila Darka Jorgića
Darko Jorgić
Sportal Darko Jorgić bo igral za Ljubljano
Sara Tokić
Sportal Sara Tokić na mladinskem EP do brona v dvojicah
Namizni tenis Deni Kožul Darko Jorgić Darko Jorgić
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.