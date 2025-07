Sara Tokić na mladinskem EP do brona v dvojicah

Najboljša slovenska mladinka, tudi aktualna članska državna prvakinja, z Mei Rosu ni bila daleč od finala in odličja žlahtnejšega leska.

Čeprav sta tekmovalki v polfinalu ostali brez osvojenega niza, se je prvi končal šele na razliko, drugi pa z 9:11.

"Prvenstvo se je zame končalo z malce grenkega priokusa, saj je to za Saro zadnje tekmovanje v mladinski kategoriji, zato smo sanjali, da bi prišla do kolajne tudi med posameznicami in v mešanih dvojicah. Na koncu je osvojila eno, ki je zame kot zlata, verjamem pa, da bo zanjo to pomenilo dodatno motivacijo za naprej. Vem, da ima kakovost, toda žogica je okrogla in včasih že malenkosti povzročijo preobrat. Najbolj mi je žal, da nismo uspeli tudi v mešanih dvojicah s Poljakom Marcelom Blaszczykom, ko sta v vseh nizih vodila, nadigrala svoja nasprotnika, na koncu pa obstala na pragu polfinala. Letos sta prvič igrala skupaj, mislim pa, da je to dvojica, ki veliko obeta," je o nastopih Tokićeve dejala slovenska selektorica Vesna Ojsteršek.

Še najbolj oddaljena od kolajne je bila v posamični konkurenci, kjer se je njena pot končala v tretjem krogu.

Blizu osvojene kolajne je bila tudi mladinska dvojica Brin Vovk Petrovski in Miha Podobnik, ki je pot končala v četrtfinalu.