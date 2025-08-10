Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Š. L.

Nedelja,
10. 8. 2025,
9.25

Nedelja, 10. 8. 2025, 9.25

57 minut

Slovenci brez Dončića še pred zahtevnejšo nalogo

Š. L.

slovenska košarkarska reprezentanca Klemen Prepelič | Klemen Prepelič je v petek dosegel 14 točk. | Foto Filip Barbalić

Klemen Prepelič je v petek dosegel 14 točk.

Foto: Filip Barbalić

Košarkarji Slovenije bodo danes brez Luke Dončića, Eda Murića in Vita Hrabarja, na katerega selektor Aleksander Sekulić več ne računa, odigrali povratno pripravljalno tekmo na EuroBasket z Nemčijo. V razprodani dvorani v Mannheimu jih ob 17.30 čaka še za precej težje delo kot v Stožicah, kjer so izgubili z 89:103, saj se bo domači izbrani vrsti pridružil tudi prvi zvezdnik Dennis Schröder.

Sportal Sekulić opravil rez, Dončić ostal doma

Pripravljalna tekma na EuroBasket 2025:

Nedelja, 10. avgust, Manheim:
17.30 Nemčija - Slovenija

V Nemčijo je Slovenija odpotovala s 14 igralci. V petek so tekmo v polnih Stožicah v civilni opravi spremljali Edo Murić, Mark Padjen, Leon Stergar in Vit Hrabar, priložnosti za boj z atletsko grajenimi centri Nemčije pa ni dobil 211 centimetrov visoki Žiga Daneu, ki je sicer bil v kadru. Slovenci so v petek v polnih Stožicah z Nemci izgubili z 89:103, prvi strelec pa je bil Dončić z 19 točkami, ki pa ga tokrat ne bo v izbrani vrsti, saj je ostal v domovini, tako kot Edo Murić. Priprave pa je sklenil Vit Hrabar, ki se mu je Sekulić zahvalil za sodelovanje.

Seznam kandidatov Slovenije za nastop na tekmi z Nemčijo:

Miha Cerkvenik, Žiga Daneu, Zoran Dragić, Gregor Hrovat, Robert Jurković, Martin Krampelj, Aleksej Nikolić, Alen Omić, Mark Padjen, Klemen Prepelič, Rok Radović, Žak Smrekar, Leon Stergar in Luka Ščuka.

V Mannheimu naj bi se poročanju nemških medijev zasedbi selektorja Alexa Mumbruja pridružil kapetan Dennis Schröder, ki je zaradi osebnih razlogov izpustil obračun v Stožicah, vprašanje pa ostaja, ali bosta za igro pripravljena Daniel Theis in Maodo Lo, ki sta še v procesu sanacije poškodb.

Prva naloga izbrancev selektorja Aleksandra Sekulića bo izboljšati podobo pod obročema. V Ljubljani so imeli Nemci, sicer aktualni svetovni prvaki iz Manile 2023, 18 skokov več od Slovenije, od tega so jih 21 ujeli pod obročem tekmeca. Ob tem so vseh 40 minut igrali čvrsto in agresivno ter prepričljivo prišli do zmage.

Za Slovenijo bo to druga od šestih prijateljskih tekem v pripravah na evropsko prvenstvo, ki se bo v Katovicah začelo 28. avgusta. Naslednji teden jo v Rigi čakata preizkušnji z Litvo in Latvijo, 19. avgusta se bo še enkrat predstavila domačemu občinstvu proti Veliki Britaniji, 21. avgusta pa bo gostovala v Srbiji.

