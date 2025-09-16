Selektor evropskih prvakov v košarki v bolnišnici

Nemški košarkarski selektor Alex Mumbru se je po zmagi v finalu evropskega prvenstva vrnil domov v Španijo in se odpravil na nadaljnje zdravljenje v bolnišnico, je potrdila tudi nemška košarkarska zveza (DBB). Po tednih težav z zdravjem se Mumbru ni udeležil ne praznovanja zmage v Rigi ne sprejema v Frankfurtu.

Trenerja Alexa Mumbruja so dva dni pred začetkom tekmovanja na evropskem prvenstvu hospitalizirali v Tampereju na Finskem in je moral zaradi pankreatitisa v bolnišnici ostati pet noči.

Mumbru naj bi se kot glavni trener nemških prvakov vrnil novembra. "Zdravje je naša glavna prioriteta. Ves čas turnirja sem mu govoril, naj naredi, kar lahko. Želel je biti tam, in to ni bilo nerazumno. Naš reprezentančni zdravnik je ves čas v Rigi skrbel za Alexa in ga spremljal," je za nemško tiskovno agencijo dpa povedal predsednik košarkarske zveze Ingo Weiss.

Mumbru naj bi zdaj prestal operacijo v Španiji. Nato naj bi si 46-letnik vzel čas za okrevanje in se novembra vrnil kot selektor v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo.