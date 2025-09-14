Luka Dončić tudi v finalu deležen velikega aplavza

Košarkarji Nemčije so drugič v zgodovini postali evropski prvaki. Nemci so v finalu letošnjega evropskega prvenstva v Rigi z 88:83 ugnali Turčijo in se zdaj ponašajo tako z nazivom aktualnih evropskih kot svetovnih prvakov. Naziv najkoristnejšega košarkarja je pripadel Nemcu Dennisu Schröderju, posebna čast pa je pripadla tudi Luki Dončiću, ki je bil poleg Giannisa Antetokounmpa, Schröderja, Alperena Senguna in Franza Wagnerja izbran v najboljšo peterko turnirja.

Z dvigom pokala nemškega kapetana Dennisa Schröderja je v nedeljo zvečer v Xiaomi areni v Rigi skupaj z zlatimi konfeti v čast prvakov padel zastor nad letošnjim evropskim prvenstvom. S končno preslikavo zmagovalcev izpred dveh let iz svetovnega prvenstva v Manili so se tako Nemci podpisali pod nov velik uspeh in dodali še en obliž na rane po nehvaležnem četrtem mestu na lanskih olimpijskih igrah.

Luka Dončić v najboljši peterki turnirja Slovenski as Luka Dončić je bil kot edini ne član polfinalne četverice izbran v najboljšo peterko turnirja. S povprečjem 34,7 točke je bil najboljši strelec turnirja, s 7,1 asistence tretji podajalec, bil pa je tudi osmi najboljši v skoku (8,6). Delil si je tudi prvo mesto v ukradenih žogah (2,7 na tekmo). Še drugič zapored po svetovnem prvenstvu 2023 je tako postal prvi strelec turnirja. Na svojem četrtem od skupno petih velikih tekmovanj pa je bil vselej izbran v najboljšo peterko turnirja. Ob proglasitvi najboljše peterice prvenstva je slovenski as v areni v Rigi prejel najbolj bučen aplavz občinstva. Najboljša peterica turnirja. Foto: FIBA "Evropa se ponaša z zares izjemnimi košarkarji, ki so najboljši na svetu. Tu so Dončić, Jokić, Giannis, Franz Wagner … Vsi blestijo tudi v ligi NBA in vse to je zasluga tudi teh turnirjev. Še naprej bomo predstavljali Evropo in dajali vse od sebe," je ob tej tematiki dejal Dennis Schröder. "Čeprav se Slovenija ni uvrstila v polfinale, si je Dončić zaslužil mesto v postavi kot edini predstavnik zunaj najboljše četverice. To je njegova druga uvrstitev v najboljšo peterko Eurobasketa, s katerim je ponovil uspeh iz leta 2017. Luka je bil s povprečjem 34,7 točke najboljši strelec turnirja, poleg tega pa je imel 8,6 skoka in 7,1 asistence na tekmo. Svojo ekipo je vodil v vseh pomembnih statističnih rubrikah in nas blagoslovil s trojnim dvojčkom na EuroBasketu z 26 točkami, 10 skoki in 11 podajami proti Belgiji v skupinskem delu," pa je svojo obrazložitev zapisala Fiba.

Nemci so tako kot Slovenci pred osmimi leti letošnje veliko tekmovanje končali brez enega samega poraza in s popolnim izkupičkom devetih zmag in nič porazov. To je za zasedbo svetovnih prvakov drugi evropski naslov, prvi po letu 1993. Nemčija je na tem prvenstvu v skupini pokorila vseh pet tekmecev (Črna gora, Švedska, Litva, Velika Britanija, Finska), nato je bila v osmini finala boljša od Portugalske. V četrtfinalu je sledil hud boj s Slovenijo, ki se je na koncu morala posloviti. Zatem je dvakratna evropska prvakinja v polfinalu opravila s Finsko, za konec pa v finalu še s Turčijo.

Dennis Schröder je svojo ekipo popeljal do naslova. Foto: FIBA

Nemci so postali sedma reprezentanca, ki je tako v zgodovini več kot enkrat stopila na evropski prestol, prvič po letu 2007 pa je na Eurobasketu v finalu slavila reprezentanca, ki je po polčasu zaostajala (40:46). V izredno izenačenem in napetem finalu je Shane Larkin dobro minuto in pol pred koncem še zadel za vodstvo Turčije s 83:82, nato pa je stvari v svoje roke prevzel MVP turnirja Schröder, ki je dosegel zadnjih šest točk in Nemčiji zagotovil zmago z 88:83.

"Neverjetno," je uvodoma ob prisotnosti sina dejal Schröder. "Za nami je odličen turnir, da nam je uspelo doseči devet zmag. Turčija je odigrala fantastično tekmo, a mi se v najtežjih trenutkih nismo ustrašili. Vsi v tej zasedbi smo res samozavestni, vsak je v pravem trenutku dal svoje. Vedno ostanemo skupaj kot ekipa ne glede ne dogajanje. Biti evropski in svetovni prvak je res nekaj izjemnega," je bil zadovoljen Schröder, ki bo ravno v ponedeljek dopolnil 32 let.

Alex Mumbru in Alan Ibrahimagić Foto: Guliverimage

Nemško plovbo po letošnjem prvenstvu so nekoliko razburkale zdravstvene težave selektorja Alexa Mumbruja, ki je svoje mesto za čas turnirja prepustil pomočniku selektorja Alanu Ibrahimagiću, ki je tako reprezentanco popeljal do želene končne točke. "24 minut smo ves čas zaostajali, vsakič, ko smo ujeli priključek je imela Turčija pripravljen odgovor. A borili smo se, to je odlika te ekipe. To smo poudarjali vsako tekmo to poletje oziroma kar nekaj zadnjih let. Ta ekipa je res talentirana, a hkrati tudi zares borbena in nikoli ne obupa. V nobenem trenutku nismo ustvarjali panike in bili živčni, ker smo vedeli, da imamo v ključnih trenutkih Dennisa in ostale nosilce igre. Vsak je opravil svoje delo," je svojo zasedbo pohvalil Ibrahimagić.

"Alex je trener tega moštva, jaz sem samo zelo počaščen, da sem del tega," je še dodal Ibrahimagić, nato pa ga je z nasmehom in kletvico prekinil Schröder. "O, pozabil sem, da je tukaj moj otrok (smeh, op. p.). Moram izpostaviti Alana. To, kar je storil za nas res ni bilo preprosto. Vse, kar je storil ob parketu je bilo fantastično, vedno je sprejel prave odločitve," je nadomestnega glavnega trenerja pohvalil nemški kapetan.

Turki Rigo zapuščajo s srebrnimi odličji. Foto: FIBA

Turki ostajajo brez naslova, drugič so igrali v velikem finalu in še drugič izgubili. Pred tem jih je leta 20021 v polfinalu zaustavila reprezentanca Jugoslavije. V taboru srebrne reprezentance so bili zelo razočarani. "V teh treh tednih sem na novinarskih konferencah govoril preveč, zdaj nimam besed, ker smo res razočarani, da smo izgubili srečanje, ki smo ga nadzorovali in je bilo v naših rokah. Zdaj je turnirja konec, tako da vse čestitke Nemčiji za naslov," je dejal selektor Ergin Ataman. "V zadnjih minutah smo izgubili nadzor nad dogajanjem na parketu. Kljub vsemu sem ponosen na to ekipo, trenerski štab in vse ostale. Upam, da so vsi uživali v naših predstavah. Res smo razočarani," pa je dodal kapetan Cedi Osman.

V zadnjem napadu Turčije je odgovornost prevzel prvi igralec ekipe Alperen Sengun, ki pa je bil s črte za tri točke nenatančen. "Nočem komentirati odločitev igralcev, Alperen se je odločil, da bo vrgel in to je vse. Nimam komentarja. Trenutno ne morem povedati ničesar pozitivnega," je še dodal Ataman.

Končni vrstni red evropskega prvenstva: 1. Nemčija

2. Turčija

3. Grčija

4. Finska

5. Litva

6. Poljska

7. Slovenija

8. Gruzija

9. Francija

10. Srbija

11. Italija

12. Latvija

13. Bosna in Hercegovina

14. Izrael

15. Portugalska

16. Švedska

17. Španija

18. Belgija

19. Estonija

20. Črna gora

21. Velika Britanija

22. Islandija

23. Češka

24. Ciper

