Slovenski krvniki po veliki drami evropski prvaki, Dončiću priznanje!

Znan je novi evropski košarkarski prvak. To je Nemčija, ki je v razburljivem finalu z 88:83 premagala Turčijo, junaka srečanja pa sta postala Dennis Schröder, ki je v zaključku srečanja v najbolj odločilnih trenutkih polnil turški koš ter Isaac Bonga, ki je v drugem polčasu v napadu paral živce Turkom. Grki so v razburljivem srečanju za tretje mesto premagali Fince . Podelili so tudi nagrade EP, Luka Dončić je bil izbran v najboljšo peterko, MVP tekmovanja pa je postal prvak Schröder..

V finalni dvoboj v Rigi so bolje vstopili Turki, a so se Nemci hitro pobrali in dobili prvo četrtino s 24:22. V nadaljevanju so bili znova boljši Turki in dobili prvi polčas s 46:40. Pri Turkih je Alperen Sengun v prvem polčasu prispeval 15, Cedi Osman pa 12 točk. Pri Nemcih je znova vroč Franz Wagner (16), Tristan Da Silva je dodal 10 točk, nemški navijači pa so pogrešali večji prispevek Dennisa Schröderja, ki je v 16 minutah dosegel le dve točki.

Tudi v nadaljevanju srečanja je bilo izenačeno, Turki so v zadnjo četrtino krenili s točko prednosti, nato pa sta svoje mojstrstvo takrat, ko je bilo najbolj potrebno, pokazala Isaac Bonga in Dennis Schröder. Nemčijo sta popeljala do zmage v finalu z 88:83. Bonga je prejel tudi priznanje za najboljšega igralca finala (MVP). Z 20 točkami je bil najboljši strelec Nemčije v finalu, Franz Wagner, ki je v drugem polčasu dosegel le dve točki, pa se je ustavil pri 18 točkah.

Turki so se potegovali za svoj prvi evropski naslov, a potegnili krajšo. Alperen Sengun je bil v izjemni formi, a jim tudi to ni pomagalo do zmage nad Nemčijo. Foto: Reuters

Pri Turkih je bil najbolj učinkovit Alperen Sengun (28). a tudi to ni pomagalo Turkom do krstnega evropskega naslova.

Turčija se je v polfinalu znesla nad Grčijo, slovenska krvnica v četrtfinalu Nemčija pa je bila v polfinalu boljša od Finske. Nemci so tako postali evropski prvaki brez poraza, Turčija pa je prvič izgubila šele v sklepnem dejanju tekmovanja.

Še pred finalom je bilo pestro v boju za bron. Grčija je po hudem boju premagala Finsko (92:89) in osvojila šesto medaljo na evropskem prvenstvu. Finci so zapravili priložnost, da bi si priigrali krstno prvo odličje.

Grki so imeli proit Fincem v žepu že visoko prednost, a bi jo na koncu skoraj zapravili. Foto: Reuters

Pri Grkih je bil najboljši superzvezdnik lige NBA Giannis Antetokounmpo (30 točk, 17 skokov in 6 asistenc). Tyler Dorsey je dodal 20, Vasilis Toliopulos pa 15 točk. Pri Fincih je bil pričakovano najboljši Lauri Markkanen (19 točk in 10 skokov).

V najboljši peterki tudi Luka Dončić

Zadnji dan EP so postali znani tudi najboljši posamezniki turnirja. V najboljšo peterko EuroBasketa so se uvrstili Giannis Antetokounmpo (Grčija), Dennis Schröder (Nemčija), Alperen Sengun (Turčija), Franz Wagner (Nemčija) in Luka Dončić (Slovenija). Najboljšim košarkarjem je pripadla zlata žoga, v živo je ni prejel le kapetan slovenske reprezentance, ki je po porazu v četrtfinalu zapustil Latvijo.

Luka Dončić je prvi strelec prvenstva. Foto: Guliverimage

Luka Dončić je bil s povprečjem 34,7 točke na tekmo najboljši strelec prvenstva. Dončić je bil prvi strelec tudi zadnjega svetovnega prvenstva v Manili 2023, na petih velikih tekmovanjih, ki se jih je do zdaj udeležil s Slovenijo, pa je bil štirikrat izbran v prvo peterko – EP 2017, OI 2021, SP 2023 in EP 2025. Med nagrajenci ni bil le na EuroBasketu 2022.

Za najboljšega košarkarja EuroBasketa je bil izbran Nemec Dennis Schröder.

EuroBasket 2025, finale in tekma za 3. mesto:

