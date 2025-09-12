V velikem finali Nemci in Turki

Svetovni prvaki Nemci, ki so po infarktni končnici Slovencem preprečili napredovanje med najboljše štiri , so danes v Rigi v prvem polfinalu evropskega prvenstva z 98:86 premagali Fince in se bodo v nedeljskem velikem finalu za zlato pomerili s Turki, ki so v drugi polfinalni tekmi s 94:68 povozili Grke. Finale bo v nedeljo ob 20, uri, še prej, ob 16.00 pa se bosta za bronasto odličje pomerili reprezentanci Grčije in Finske.

EuroBasket 2025, polfinale:

Petek, 12. september:

Medtem ko so slovenski košarkarji, ki so po izjemno bojeviti igri v končnici četrtfinala ostali brez zmage proti Nemčiji, v četrtek že pripotovali v domovino, se v Rigi nadaljuje boj za naslov evropskega prvaka.

Turki so večerni polfinale z Grčijo odprli silovito, povedli s 7:0, ko je prve tri točke za Grke dosegel Tyler Dorsey. Turški košarkarji so imeli v nadaljevanju nadzor nad tekmo, prvo četrtino so končali s prednostjo 26:12, ob polčasu so vodili z 49:31, nadaljevali pa so prav tako dominantno. Po treh četrtinah je bilo 72:51 za Turke, ki so nato tekmo v zadnjih desetih minutah le še zanesljivo pripeljali do konca in si z izidom 94:68 priborili mesto v nedeljskem finalu. V tem se bodo spopadli z Nemci.

Grškega superzvezdnika Giannisa Antetokounmpa so Turki danes omejili na zanj skromnih 12 točk, je pa as ob teh zbral še 12 skokov. Najboljši strelec grške vrste je bil Kostas Sloukas s 15 točkami, enajst jih je zbral Panagiotis Kalaitzakis. V turški vrsti je bil neustavljiv Ercan Osmani s 26 točkami, Cedi Osman jih je prispeval 17, 15 Alpern Sengun, ki je ob teh zbral še 12 skokov, pa 14 Shane Larkin …

Nemci premočni za senzacijo prvenstva

Nemci so na krilih izjemnega Franza Wagnerja, Daniela Theisa in Dennisa Schröderja ugnali Fince na čelu z Laurijem Markkanenom. Finci, ki so v osmini finala s prvenstva izločili prve favorite Srbe, v četrtfinalu pa so domov poslali še Gruzijce, so svoj prvi polfinale na evropskih prvenstvih odprli odlično, povedli z 11:4, 16:9, nato pa se je nemški stroj ogrel in začel topiti zaostanek. Dobre tri minute pred koncem prvem četrtine so svetovni prvaki že prišli do vodstva (19:18), ki ga nato niso več zapravili. Prvo četrtino so dobili s 30:26, ob polčasu so vodili z 61:47, po treh četrtinah z 81:73 in zmagali z 98:86.

Dennis Schröder je bil najboljši posameznik polfinalnega obračuna s Finci. Foto: Reuters

Blestel je Schröder s 26 točkami in 12 asistencami, Wagner je zmagi prispeval 22 točk, Tristan da Silva 13, Daniel Thies pa je ob desetih točkah zbral še 11 skokov. V finski vrsti je bil danes najbolj razpoložen Oliver Nkamhoua z 21 točkami in devetimi skoki, prvi zvezdnik ekipe Markanen je 16 točkam dodal še osem skokov, po 12 točk sta dosegla še Mikael Jantunen in Miika Muurinen.

EuroBasket 2025, polfinale:

Petek, 12. september:

Preberite še: