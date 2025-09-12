Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Petek, 12. 9. 2025, 21.46

25 minut

EuroBasket 2025, polfinale

V velikem finali Nemci in Turki

Avtorji:
A. T. K., S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 2,83
Giannis Antetokounmpo, EuroBasket | Grki so bili povsem nemočni proti izjemnim Turkom. | Foto Reuters

Grki so bili povsem nemočni proti izjemnim Turkom.

Foto: Reuters

Svetovni prvaki Nemci, ki so po infarktni končnici Slovencem preprečili napredovanje med najboljše štiri, so danes v Rigi v prvem polfinalu evropskega prvenstva z 98:86 premagali Fince in se bodo v nedeljskem velikem finalu za zlato pomerili s Turki, ki so v drugi polfinalni tekmi s 94:68 povozili Grke. Finale bo v nedeljo ob 20, uri, še prej, ob 16.00 pa se bosta za bronasto odličje pomerili reprezentanci Grčije in Finske.

EuroBasket 2025, polfinale:

Petek, 12. september:

Medtem ko so slovenski košarkarji, ki so po izjemno bojeviti igri v končnici četrtfinala ostali brez zmage proti Nemčiji, v četrtek že pripotovali v domovino, se v Rigi nadaljuje boj za naslov evropskega prvaka. 

Turki so večerni polfinale z Grčijo odprli silovito, povedli s 7:0, ko je prve tri točke za Grke dosegel Tyler Dorsey. Turški košarkarji so imeli v nadaljevanju nadzor nad tekmo, prvo četrtino so končali s prednostjo 26:12, ob polčasu so vodili z 49:31, nadaljevali pa so prav tako dominantno. Po treh četrtinah je bilo 72:51 za Turke, ki so nato tekmo v zadnjih desetih minutah le še zanesljivo pripeljali do konca in si z izidom 94:68 priborili mesto v nedeljskem finalu. V tem se bodo spopadli z Nemci.

Grškega superzvezdnika Giannisa Antetokounmpa so Turki danes omejili na zanj skromnih 12 točk, je pa as ob teh zbral še 12 skokov. Najboljši strelec grške vrste je bil Kostas Sloukas s 15 točkami, enajst jih je zbral Panagiotis Kalaitzakis. V turški vrsti je bil neustavljiv Ercan Osmani s 26 točkami, Cedi Osman jih je prispeval 17, 15 Alpern Sengun, ki je ob teh zbral še 12 skokov, pa 14 Shane Larkin

Nemci premočni za senzacijo prvenstva

Nemci so na krilih izjemnega Franza Wagnerja, Daniela Theisa in Dennisa Schröderja ugnali Fince na čelu z Laurijem Markkanenom. Finci, ki so v osmini finala s prvenstva izločili prve favorite Srbe, v četrtfinalu pa so domov poslali še Gruzijce, so svoj prvi polfinale na evropskih prvenstvih odprli odlično, povedli z 11:4, 16:9, nato pa se je nemški stroj ogrel in začel topiti zaostanek. Dobre tri minute pred koncem prvem četrtine so svetovni prvaki že prišli do vodstva (19:18), ki ga nato niso več zapravili. Prvo četrtino so dobili s 30:26, ob polčasu so vodili z 61:47, po treh četrtinah z 81:73 in zmagali z 98:86.

Dennis Schröder je bil najboljši posameznik polfinalnega obračuna s Finci. | Foto: Reuters Dennis Schröder je bil najboljši posameznik polfinalnega obračuna s Finci. Foto: Reuters

Blestel je Schröder s 26 točkami in 12 asistencami, Wagner je zmagi prispeval 22 točk, Tristan da Silva 13, Daniel Thies pa je ob desetih točkah zbral še 11 skokov. V finski vrsti je bil danes najbolj razpoložen Oliver Nkamhoua z 21 točkami in devetimi skoki, prvi zvezdnik ekipe Markanen je 16 točkam dodal še osem skokov, po 12 točk sta dosegla še Mikael Jantunen in Miika Muurinen.

EuroBasket 2025, polfinale:

Petek, 12. september:

