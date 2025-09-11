Ko so Srbi nepričakovano izpadli na EuroBasketu že v osmini finala, so njihovi navijači v nadaljevanju tekmovanja najbolj stiskali pesti za Luko Dončića in njegovo Slovenijo . Čeprav je bila avtsajder proti svetovnim prvakom Nemcem, jih je pošteno namučila. Po razburljivem srečanju v Rigi pa se je ogromno govorilo o spornem sodniškem kriteriju . V Srbiji so odmevale tudi besede hrvaškega komentatorja, ki je podpiral odločitve sodnika, ki so parale živce Dončiću in druščini.

Potem ko so znani vsi polfinalisti EuroBasketa, za naslov prvaka se bodo potegovale Grčija, Turčija, Finska in Nemčija, v Srbiji močno odmevajo besede, ki jih je med prenosom srečanja v Rigi izrekel hrvaški komentator. Srbski Kurir tako navaja, kako je komentator hrvaškega Sportkluba že na začetku srečanja, ko je najboljši strelec tekmovanja prejel tehnično napako, udaril po Luki Dončiću, nato pa še poveličeval potezo sodnikov.

Luka Dončić ni mogel iz svoje kože in na tekmi proti Nemčiji večkrat izrazil nezadovoljstvo s sodniškimi odločitvami. Foto: Guliverimage

"Zdaj bo mahal z rokami ali pa ugovarjal sodniku. Res je, poglejte ga. Prejel je tehnično napako. Kapo dol sodniku, da je to takoj rešil, saj Dončić resnično pretirava. Ne le na tem EuroBasketu, ampak tudi na prejšnjih FIBA tekmovanjih. Takoj ugovarja sodnikom. Videli ste njegov prvi prodor na tekmi. Takoj je imel nekaj za povedati sodniku," je dejal hrvaški komentator Marin Mrduljaš.

Njegov sodelavec v prenosu ga je dopolnil: "Pri tem stiku je iskal prekršek. Na tem prvenstvu na tekmo povprečno izvaja 14 prostih metov, zato ne vem, zakaj se sploh pritožuje nad sodniškimi kriteriji. Seveda pa igralci niso nikoli povsem zadovoljni, vedno, ko zgrešijo koš, mislijo, da je bil pri tem nad njim storjen prekršek."

Srbi menijo, da so sodniki oškodovali Slovenijo

Luka Dončić je postavil nove mejnike. Dosegel je največje število točk (39) na četrtfinalni tekmi v zgodovini evropskih prvenstev. Foto: Guliverimage Dončić, za mnoge prvi kandidat za najboljšega igralca EuroBasketa, čeprav bi ga lahko stal izpad njegove reprezentance v četrtfinalu, tako da bi lahko priznanje dobil nekdo drug (pri polfinalistih izstopajo denimo Grk Giannis Antetokounmpo, Turek Alperen Sengün, Finec Lauri Markkanen in Nemec Franz Wagner, vsi štirje podobno kot Dončić navdušujejo tudi v ligi NBA), je bil po srečanju zelo nezadovoljen s sojenjem.

Potožil je, kako se mu je prvič v karieri zgodilo, da je imel na tako pomembni tekmi že na začetku drugega polčasa štiri osebne napake, tehnično napako pa je prejel zaradi tega, ker je sodniku rekel "alo".

Pri srbskem Kurirju so opravili anketo. Bralcem in bralkam so postavili vprašanje, ali je bila Slovenija oškodovana s strani sodnikov in so ji ukradli pot do zmage proti Nemčiji. Glasovalo je 250 bralcev, dobrih 86 odstotkov pa je prepričanih, da je bila Slovenija žrtev sodniške kraje.

Luka Dončić je bil hudo bitko z nemškimi košarkarji, večino drugega polčasa pa zaradi štirih osebnih napak ni mogel igrati bolj zavzeto v obrambi. Foto: Guliverimage

Anketo o Luki Dončiću pa so objavili na B92, kjer so iskali odgovor na vprašanje, ali Dončić resnično pretirava s pritoževanjem na sodniške odločitve. Bilo je ponujenih pet različnih možnosti, največ glasov, skoraj 25 odstotkov, pa je prejel odgovor: "Lahko bi manj ugovarjal, a ima prav." Najmanj glasov, dobrih 13 odstotkov, je zbral odgovor: "Absolutno preveč ugovarja, zaradi njega se mi je košarka zamerila."

Ironična in simbolična gesta Dončića

Objava Luke Dončića po izpadu Slovenije v četrtfinalu proti Nemčiji (91:99) Foto: Instagram Srbski Informer je poročal o tem, kako je bil Dončić ves iz sebe od jeze že med srečanjem z Nemčijo. Sodnikom je z gesto po prejeti četrti osebni napaki pokazal, kako so skorumpirani in so naredili to za denar, srbskim medijem pa ni ušlo tudi to, kako mu je ušlo v smeri sodnikov nekaj kletvic v srbskem jeziku. Pri Informerju so izpostavili, da delivci pravice niso pokazali spoštovanje najboljšemu strelcu tekmovanja, ki je blestel proti Nemcem z 39 točkami, desetimi skoki in sedmimi asistencami v 33 minutah, čeprav je dobršen del drugega polčasa igral s štirimi osebnimi napakami, s tem pa je zagotovo trpela njegova igra v obrambi.

Srbski Telegraf je izpostavil, da je Luka Dončić po bolečem porazu v četrtfinalu proti svetovnim prvakom na Instagramu objavil kratko, a jedrnato sporočilo. Objavil je sliko reprezentance Slovenije, tri srca, tri slovenske zastave in dodal besedo "ponosen". S klicajem.

Kar je naredil Dončić na koncu srečanja, se bo zapisalo v zgodovino, je še zapisal Telegraf. Tako mu je "čestital" in podaril spominek. "Dončić na igrišču ni bil prave vojne z Nemci, ampak tudi sodniki, ki so mu že v prvi minuti dosodili tehnično napako, nato pa ga 'napolnili' z osebnimi napakami, tako da je imel štiri že na začetku drugega polčasa. Med tekmo je izvedel brutalno gestikulacijo, češ da so sodniki skorumpirani in so njegovo četrto osebno napako naredili za denar, na koncu pa si je privoščil še eno potezo. Ironično in simbolično. Sodnikom je namenil aplavz, kot da bi jim hotel povedati, da so svoj posel opravili dobro, nato pa sodniku izročil žogo. Kot spominek na srečanje, kjer je želel biti sodnik, vsaj sodeč po tem, kako je sodil, prvi zvezdnik tekme," so zapisali pri srbskem mediju.

Tako je Luka Dončić izročil žogo sodniku ob koncu srečanja. Foto: Guliverimage

Če bi Srbi "grizli" na EuroBasketu kot Slovenci ...

Alen Omić kar ni mogel verjeti, za kaj vse so mu sodniki piskali osebne napake. Foto: Guliverimage Srbski Sportklub se je vprašal, do kod bi v Rigi prišli varovanci Stanislava Pešića, če bi izžarevali takšen ekipni duh in borbenost kot Slovenci. Članek so naslovili z besedami "Če bi Srbija tako 'grizla' na EuroBasketu", nato pa dodali, da so se prireditelji odločili pravilno, da v sredo v večernem terminu zaigrata Slovenija in Nemčija.

"Vedeli so, da je Luka Dončić pripravil spektakel svetovnim prvakom," so pohvalili Luko Dončića in dodali, da je imel letos na voljo bistveno mlajše in manj izkušene soigralce od tistih na olimpijskem turnirju v Tokiu ali pa na prejšnjem EuroBasketu.

Omenili so iskrene kritike, ki jih je sodnikom po bolečem porazu namenil Alen Omić, številne nedosojene prekrške nad njim ali pa neupravičeno dosojene njegove prekršek nad Nemci, zapisali tudi, da se je Aleksej Nikolić zjokal, ko je dajal izjavo slovenskim novinarjem, ponavadi zelo umirjeni selektor Aleksander Sekulić pa naj bi pri izhodu iz miks cone (območje, kjer se košarkarji ustavljajo pred novinarskimi kamerami in diktafoni, op. p.) besno udarjal po železni ograji.

Po bolečem porazu v četrtfinalu so živci popustili tudi selektorju Slovenije Aleksandru Sekuliću. Foto: Guliverimage

"Po koncu te tekme so imeli vsi mešane občutke, nihče izmed devet tisoč gledalcev pa ni mogel zanikati, da Slovenija ni naredila vsega, kar je bilo v njeni moči, da bi pokvarila načrte Nemcem. Zaradi tega so lahko Dončić in ekipa, ne glede na to, kako žalostni morajo biti, ponosni nase. Navijačem Srbije pa ostaja razmišljanje, kaj bi lahko napravili 'orli', če bi na tem EuroBasketu pokazali bojevitost slovenske reprezentance," so zapisali Srbi in se poklonili dosežku Slovenije, ki pred evropskim prvenstvom ni sodila niti v širši krog kandidatov za višja mesta, na koncu pa bila večji del četrtfinalnega srečanja boljša od aktualnih svetovnih prvakov.