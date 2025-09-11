Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. B.

Četrtek,
11. 9. 2025,
7.09

Osveženo pred

13 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
KošarkaEP Luka Dončić Luka Dončić EuroBasket 2025 EuroBasket 2025

Četrtek, 11. 9. 2025, 7.09

13 minut

Po tekmi z Nemčijo

Je Luka kaj boljši, ker je shujšal? #video

Avtor:
B. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Luka Dončić | Luka Dončić naj bi shujšal 14 kilogramov. | Foto Guliverimage

Luka Dončić naj bi shujšal 14 kilogramov.

Foto: Guliverimage

"Vedno je takšen, zato ne vidim nobene razlike," je po sredini tekmi glede spremenjenega Luke Dončića povedal Franz Wagner, nemški košarkarski reprezentant.

V sredo je na košarkarskem evropskem prvenstvu v četrtfinalni v napeti tekmi Nemčija premagala Slovenijo z izidom 99:91. Na tekmi je spet blestel naš Luka Dončić, ki je v svojo statistiko vpisal 39 točk, 10 skokov in sedem asistenc, kar je rekord četrtfinalnih tekem na evropskih prvenstvih.

Luka Dončić je letošnji EuroBasket končal s povprečjem 34,7 točke, 8,6 skokov, 7,1 asistenc in 2.7 ukradenih žogi na tekmo.

Težko kaj reče

Že vse od poletja je veliko govora o Dončićevi fizični preobrazbi, ki je po nekaterih poročanjih s trdim in načrtnim delom izgubil 14 kilogramov. Ob tem se postavlja vprašanje ali je Luka zaradi tega na igrišču še boljši kot sicer.

Na to vprašanje je odgovoril nemški reprezentant Franz Wagner. "Vedno je takšen, zato ne vidim nobene razlike. Je ekstremno dober igralec, ampak pri njemu je težko reči, če se je izboljšal," je povedal 24-letni košarkar, ki v ligi NBA igra za Orlando Magic.

"Danes je to spet pokazal"

Podoben odgovor je podal tudi nekdanji košarkar Los Angeles Lakers, zdaj pa košarkar Partizana, Isaac Bonga. "Ne vem ali je izgubil težo ali ne. Mislim, da vsi vemo, kakšen igralec je. Njegova zgodovina kaže, kaj je sposoben narediti. Danes je to spet pokazal, ampak jaz sem predvsem vesel, da smo uspeli zmagati to tekmo," je po tekmi s Slovenijo povedal 25-letni Bonga.

Preberite še:

Alen Omić
Sportal Omić in Prepelič brez milosti nad sodnike, Alena premagale solze #video
Dončić
Sportal Luka Dončić po koncu ni skrival jeze #video
Luka Dončić
Sportal Dončićev rekord za zgodovino in jeza na sodnike: gesta je pokazala vse
KošarkaEP Luka Dončić Luka Dončić EuroBasket 2025 EuroBasket 2025
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.