Je Luka kaj boljši, ker je shujšal? #video

V sredo je na košarkarskem evropskem prvenstvu v četrtfinalni v napeti tekmi Nemčija premagala Slovenijo z izidom 99:91. Na tekmi je spet blestel naš Luka Dončić, ki je v svojo statistiko vpisal 39 točk, 10 skokov in sedem asistenc, kar je rekord četrtfinalnih tekem na evropskih prvenstvih.

Luka Dončić je letošnji EuroBasket končal s povprečjem 34,7 točke, 8,6 skokov, 7,1 asistenc in 2.7 ukradenih žogi na tekmo.

Težko kaj reče

Že vse od poletja je veliko govora o Dončićevi fizični preobrazbi, ki je po nekaterih poročanjih s trdim in načrtnim delom izgubil 14 kilogramov. Ob tem se postavlja vprašanje ali je Luka zaradi tega na igrišču še boljši kot sicer.

Franz Wagner on skinny Luka Doncic: " He's like that all the time." 🗣 #EuroBasket pic.twitter.com/Xo0ftDi1Rf — BasketNews (@BasketNews_com) September 10, 2025

Na to vprašanje je odgovoril nemški reprezentant Franz Wagner. "Vedno je takšen, zato ne vidim nobene razlike. Je ekstremno dober igralec, ampak pri njemu je težko reči, če se je izboljšal," je povedal 24-letni košarkar, ki v ligi NBA igra za Orlando Magic.

"Danes je to spet pokazal"

Podoben odgovor je podal tudi nekdanji košarkar Los Angeles Lakers, zdaj pa košarkar Partizana, Isaac Bonga. "Ne vem ali je izgubil težo ali ne. Mislim, da vsi vemo, kakšen igralec je. Njegova zgodovina kaže, kaj je sposoben narediti. Danes je to spet pokazal, ampak jaz sem predvsem vesel, da smo uspeli zmagati to tekmo," je po tekmi s Slovenijo povedal 25-letni Bonga.

