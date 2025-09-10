Luka Dončić po koncu EuroBasketa ni skrival jeze #video

Slovenska košarkarska reprezentanca je v četrtfinalu evropskega prvenstva po pravem trilerju klonila proti svetovni prvakinji Nemčiji (91:99). Slovenci so kljub drugačnim napovedim več kot le pokazali zobe in bili vse do konca v boju za polfinale. "Jezen sem, res sem jezen," je po koncu vrelo iz kapetana Luke Dončića. Slovenci so sicer prvenstvo sklenili na sedmem mestu.

"Kaj naj rečem, mi smo verjeli, da lahko zmagamo, tudi verjeli smo v to. Vsem fantom vsa čast, od prvega do zadnjega, to sem jim tudi povedal," je uvodoma po porazu z Nemčijo pred množico novinarjev dejal Luka Dončić, ki je s soigralci na letošnjem evropskem prvenstvu pot končal v četrtfinalu. Čeprav je bila Nemčija absolutni favorit, pa so Slovenci s fanatično borbo, a hkrati preudarno igro v prvih treh četrtinah Nemcem pokazali, zakaj Slovenija že toliko let velja za košarkarsko deželo.

Dončić o razpletu tekme:

Kljub odpovedim, težavam, aferam je slovenska izbrana vrsta rastla iz tekme v tekmo in najboljše prihranila prav za obračun s svetovnimi prvaki. Slovenci so že v prvi četrtini pokazali, da mislijo resno, postali so tudi prva ekipa na prvenstvu, ki je proti Nemčiji kadarkoli povedla z dvomestno razliko, ob tem so sicer Slovenci, ki so bili tekom prvenstva močno podhranjeni pod košem, nadzorovali skok. Ta je največ znašala kar trinajst točk in dolgo časa se je v areni v Rigi obetalo prvovrstno presenečenje.

"Sodnik? Raje ne bom nič rekel."

A na koncu je Sloveniji malce zmanjkalo, zagotovo pa bi lahko govorili tudi o delu sodniške trojice. Luka Dončić je namreč že takoj na uvodu v srečanje prejel tehnično napako, le dve minuti po začetku tretje četrtine pa je ob prodoru proti košu prejel osebno napako v napadu, skupno že četrto, kar je pomenilo ogromen manko za ekipo, ki je do tedaj prikazala izvrstno igro v obrambi. Na koncu je Nemčija izvajala 37 prostih metov, Slovenija 25, od tega so jih Nemci kar 17 metali v zadnji četrtini.

"Raje ne bom nič rekel. Prvo tehnično sem dobil po dveh minutah srečanja, ko sem se zadrl 'halo', a dobro. V četrtfinalu se to ne bi ravno smelo dogajati, ne glede na to, kdo to reče, mislim, da bi lahko prej sledilo vsaj opozorilo. To je boj za polfinale, tako da tega res ne razumem," je bil jasen Dončić. "Ne bi govoril o tem, res ne bi govoril. Imel sem štiri favle na začetku tretje četrtine, kar se mi še ni zgodilo nikoli v življenju."

"Jezen sem, res sem jezen. Tudi jaz sam bi lahko v zadnji četrtini storil več, forsiral sem preveč metov, a res sem jezen. Tudi v zadnjih trenutkih bi lahko odigral veliko bolje, sploh tam, kjer se je tekma lomila. Nisem sprejemal pravih odločitev, a res smo se borili," je še dodal slovenski kapetan, ki se je tokrat zaustavil pri 39 točkah, desetih skokih in sedmih asistencah in še naprej vlekel voz, tudi ko je delovalo, da je tekma že izgubljena. "Celotna ekipa je verjela, vsi smo želeli zmagati, vsi smo dali vse, a na žalost ni šlo."

Ko je štiri sekunde pred koncem tretje četrtine žoga ob metu Alekseja Nikolića zaplesala po obroču je Slovenija še vodila s 74:67, nato pa je za velikanski šok s košem iz sredine igrišča poskrbel Tristan da Silva. Ta se je na koncu izkazal za enega prelomnih trenutkov tekme, saj je Nemčija 13:1 prevzela pobudo na igrišču in na začetku zadnje četrtine prvič po začetku tekme prešla v vodstvo. Sledila je izjemno izenačeno nadaljevanje, v končnici pa je imela več moči Nemčija, ki se je še drugič zapored uvrstila v polfinale turnirja stare celine. "Tista trojka … ni bilo najboljše, a še vedno smo vodili za štiri točke proti Nemčiji, ki je favorit za zlato. A se je to potem zagotovo poznalo," je dejal Dončić.

Od kritikov do pohval

Slovenija je tako navkljub črnim napovedim in kritikam že pred začetkom prvenstva na turnirju pustila dober vtis, ki mu je po odličnih predstavah le za las zmanjkal še presežek v obliki polfinala. "Ta reprezentanca je bila zelo nespoštovana. Za nas to ni dober rezultat, mi smo ciljali višje, a kot se je govorilo, ta reprezentanca je bila zelo nespoštovana s strani mnogih. Kot sem že rekel med prvenstvom, raje govorim o tistih, ki so nas podpirali do konca. Mi se tukaj borimo za Slovenijo, za ta dres in res še enkrat vsa čast fantom. Kot sem že rekel, lahko bi bili na počitnicah, pa se tu borimo za vsako žogo, vsi na sto odstotkih," je še dodal zvezdnik LA Lakers.

Če ne bo sprememb, je bila to hkrati tudi zadnja tekma Eda Murića v reprezentančnem dresu. "Vsa čast, Edo je eden mojih bližnjih prijateljev. To, kar je dajal reprezentanci skozi leta, res vsa čast. Vzel sem mu kapetanski trak, a on je pravi kapetan. Mogoče ga pa še prepričamo, da ostane," se je nasmehnil Dončić.

Ponos in pogled v prihodnost

Kljub razočaranju pa je jasno, da je Slovenija z uvrstitvijo med najboljših osem naredila veliko, ob tem pa je pustila zares dober vtis tudi na parketu. "Pri meni gre to dojemanje malce težje in počasneje. Ponosen sem na vse fante, na delo na Poljskem in v Rigi. Potem ko smo izgubili prvi dve tekmi se res ni bilo lahko pobrati in dobiti naslednje tekme, tako da je ponos igrati za Slovenijo in ponosen sem na vse fante. Vsi smo se borili na sto odstotkih," je dejal 26-letni slovenski košarkar.

Slovenski as je turnir sklenil kot najboljši strelec in posameznik, na vsaki tekmi je čaral in čaral, na tekmi z Italijo je prejel močan udarec v kolk, a kljub temu stisnil zobe in vse do konca kljub težavam in bolečinam s ponosom nosil dres Slovenije. "Ni panike, zdaj bo nekaj dni odmora, potem pa naprej. Čas bo za novo sezono," je še dodal Dončić, ki se tako s soigralci iz Rige poslavlja s sedmim mestom.

