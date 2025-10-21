Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
21. 10. 2025,
15.00

Osveženo pred

6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Kaja Juvan teniški globus

Torek, 21. 10. 2025, 15.00

6 minut

Teniški globus, 21. oktober

Slovo Kaje Juvan v prvem krogu Guangzhouja

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Kaja Juvan | Kaja Juvan se je poslovila s turnirja na Kitajskem. | Foto Guliverimage

Kaja Juvan se je poslovila s turnirja na Kitajskem.

Foto: Guliverimage

Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je po uspešnih kvalifikacijskih nastopih, preko katerih se je prebila na glavni turnir WTA 250 v Guangzhouju, obstala v prvem krogu. Ljubljančanko je po treh nizih, s 6:3, 1:6, 6:3 premagala Američanka Catherine Mcnally, 90. igralka na svetovni lestvici.

Veronika Erjavec
Sportal Veronika Erjavec se je izkazala na Kitajskem in izločila tretjo nosilko

Juvan je imela na Kitajskem izjemno naporen razpored, saj je odigrala še tretji dvoboj zaporedoma brez premora. Ne glede na današnji poraz bo Ljubljančanka na naslednji svetovni lestvici WTA napredovala v prvo stoterico.

Na glavnem turnirju v Guangzhouju nastopa tudi najboljša slovenska igralka Veronika Erjavec, ki je v prvem krogu izločila tretjo nosilko, Nemko Tatjano Mario.

V drugem bo lopar prekrižala z domačinko Shuai Zhang, 122. igralko na svetovni lestvici.

Guangzhou, WTA 250 (236.060 evrov):

1. krog:
Catherine Mcnally (ZDA) - Kaja Juvan (Slo) 6:3, 1:6, 6:3;
Camila Osorio Serrano Maria (Kol) - Lucia Bronzetti (Ita) 6:1, 6:2;
Ella Seidel (Nem) - Leolia Jeanjean (Fra) 6:2, 6:2;
Ann Li (ZDA/2) - Victoria Jimenez Kasintseva (And) 6:4, 7:6 (4);
Sun (NZl) - Jessica Bouzas Maneiro (Špa/1) 7:6 (3), 7:6 (2);
Julija Putinceva (Kaz/6) - Alina Kornejeva (Rus) 7:6 (2), 4:6, 6:4;
Anna Bondar (Hun) - Hanyu Guo (Kit) 6:3, 3:6, 7:6 (4);
Sarah Rakotomanga Rajaonah Tiantsoa (Fra) - Polina Kudermetova (Rus/8) 1:6, 6:1, 6:2;
Katie Volynets (ZDA) - Katarzyna Kawa (Pol) 4:6, 6:2, 6:2;
Shuai Zhang (Kit) - Anastazija Zaharova (Rus) 6:4, 6:1;

Basel, ATP 500 (2.523.045 evrov):

2. krog:
Reilly Opelka (ZDA) - Sebastian Baez (Arg) 6:3, 6:4;

Tokio, WTA 500 (913.594 evrov):

1. krog:
Diana Šnajder (Rus/7) - Dajana Jastremska (Ukr) 6:3, 6:1;
Leylah Fernandez (Kan) - Maria Sakari (Grč) 7:6 (5), 6:4;
Jaqueline Cristian (Rom) - Alina Harajeva (Rus) 6:2, 6:3;
Victoria Mboko (Kan/9) - Bianca Andreescu (Kan) 6:3, 6:3;
Wakana Sonobe (Jap) - Nikola Bartunkova (Češ) 6:4, 6:3;
Sofia Kenin (ZDA) - Moyuka Uchijima (Jap) 6:1, 6:3.

Emma Raducanu
Sportal Ko se najstniška pravljica spremeni v nočno moro #video
 
Kaja Juvan teniški globus
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.