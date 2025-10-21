Torek, 21. 10. 2025, 15.00
6 minut
Teniški globus, 21. oktober
Slovo Kaje Juvan v prvem krogu Guangzhouja
Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je po uspešnih kvalifikacijskih nastopih, preko katerih se je prebila na glavni turnir WTA 250 v Guangzhouju, obstala v prvem krogu. Ljubljančanko je po treh nizih, s 6:3, 1:6, 6:3 premagala Američanka Catherine Mcnally, 90. igralka na svetovni lestvici.
Juvan je imela na Kitajskem izjemno naporen razpored, saj je odigrala še tretji dvoboj zaporedoma brez premora. Ne glede na današnji poraz bo Ljubljančanka na naslednji svetovni lestvici WTA napredovala v prvo stoterico.
Na glavnem turnirju v Guangzhouju nastopa tudi najboljša slovenska igralka Veronika Erjavec, ki je v prvem krogu izločila tretjo nosilko, Nemko Tatjano Mario.
V drugem bo lopar prekrižala z domačinko Shuai Zhang, 122. igralko na svetovni lestvici.
Guangzhou, WTA 250 (236.060 evrov):
1. krog:
Catherine Mcnally (ZDA) - Kaja Juvan (Slo) 6:3, 1:6, 6:3;
Camila Osorio Serrano Maria (Kol) - Lucia Bronzetti (Ita) 6:1, 6:2;
Ella Seidel (Nem) - Leolia Jeanjean (Fra) 6:2, 6:2;
Ann Li (ZDA/2) - Victoria Jimenez Kasintseva (And) 6:4, 7:6 (4);
Sun (NZl) - Jessica Bouzas Maneiro (Špa/1) 7:6 (3), 7:6 (2);
Julija Putinceva (Kaz/6) - Alina Kornejeva (Rus) 7:6 (2), 4:6, 6:4;
Anna Bondar (Hun) - Hanyu Guo (Kit) 6:3, 3:6, 7:6 (4);
Sarah Rakotomanga Rajaonah Tiantsoa (Fra) - Polina Kudermetova (Rus/8) 1:6, 6:1, 6:2;
Katie Volynets (ZDA) - Katarzyna Kawa (Pol) 4:6, 6:2, 6:2;
Shuai Zhang (Kit) - Anastazija Zaharova (Rus) 6:4, 6:1;
Basel, ATP 500 (2.523.045 evrov):
2. krog:
Reilly Opelka (ZDA) - Sebastian Baez (Arg) 6:3, 6:4;
Tokio, WTA 500 (913.594 evrov):
1. krog:
Diana Šnajder (Rus/7) - Dajana Jastremska (Ukr) 6:3, 6:1;
Leylah Fernandez (Kan) - Maria Sakari (Grč) 7:6 (5), 6:4;
Jaqueline Cristian (Rom) - Alina Harajeva (Rus) 6:2, 6:3;
Victoria Mboko (Kan/9) - Bianca Andreescu (Kan) 6:3, 6:3;
Wakana Sonobe (Jap) - Nikola Bartunkova (Češ) 6:4, 6:3;
Sofia Kenin (ZDA) - Moyuka Uchijima (Jap) 6:1, 6:3.