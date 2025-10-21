Lahko bi rekli, da se je vrnila iz teniškega brezna. Emma Raducanu, ena najprepoznavnejših teniških igralk, je leta 2021 postala svetovna športna senzacija, nato pa padla v brezno. Zdaj se zdi, da je le našla pravo pot proti vrhu.

Emma Raducanu je leta 2021 na OP ZDA poskrbela za eno največjih senzacij v modernem tenisu, potem ko je kot kvalifikantka pri vsega 18 letih zmagala na prestižnem turnirju. Kmalu za tistim se je začela soočati z realnostjo krutega športnega sveta: visoka pričakovanja okolice, velikanski pritiski, poškodbe, kritike in nenazadnje tudi pogosto menjavanje trenerjev.

Emma Raducanu je morala iti na več operacij. Foto: Instagram

Po senzacionalni zmagi se je povzpela na deseto mesto svetovne lestvice WTA, kar je trenutno njena najvišja uvrstitev v karieri. Mnogi so ji napovedovali bleščečo kariero in še mnogo velikih uspehov.

A njena zgodba se je odvijala povsem v drugo smer, velikega uspeha ni ponovila. Leta 2023 je bila prisiljena iti celo na operacijo obeh zapestij in gležnja. To je pomenilo, da je močno padla po lestvici in ni bila uvrščena niti na 300. mesto. V vsem tem času je tudi zelo pogosto menjala trenerje, slovaški trener Vladimir Platenik pri Britanki na primer ni zdržal več kot dva tedna.

Después de perder su saque, Emma Raducanu habló con la juez de silla, se derrumbó ante ella y entre lagrimas se escondió detrás de su silla mientras nadie sabía que pasaba. Su rival Karolina Muchova preguntó y se fue a consolarla. Luego se supo que había visto en la tribuna a un… pic.twitter.com/dtaAkMX1vW — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) February 19, 2025

Težave z neuravnovešenimi navijači

Zelo neprijetne izkušnje je imela tudi z navijači. Prav neprijetno jo je bilo spremljati na turnirju WTA v Dubaju, ko je zaradi obsedenega navijača planila v jok in se v solzah skrila za stol glavne sodnice. Ta isti gledalec je namreč že dan pred tem pristopil k Emmi, se obnašal precej nenavadno in mlado teniško igralko zelo prestrašil. Pozneje so ga pospremili z igrišča in ga izključili z vseh dogodkov WTA, dokler ne bo jasno, ali obstaja resna nevarnost.

Ob tem je treba poudariti, da to zanjo ni bila prva tovrstna izkušnja. Le nekaj mesecev po senzacionalni zmagi na OP ZDA leta 2021 je petletno prepoved približevanja dobil Amrit Magar, ko ji je pošiljal nezaželene čestitke in darila ter celo prehodil 37 kilometrov, da je prišel do njenega doma.

Emma Raducanu je na wimbledonski travi pokazala zelo dober tenis. Foto: Reuters

Vztrajna pot k vrhu

Kljub vsem težavam se je Raducanu počasi, a vztrajno prebijala po lestvici navzgor, saj je sezono 2024 končala na 59. mestu, zdaj pa se je že prebila med najboljših 30 igralk sveta. Teniški strokovnjaki pravijo, da je to za danes 22-letno teniško igralko velik uspeh.

"Bila je zunaj najboljših 300 igralk na svetu, imela je dvojno operacijo zapestja in se nato prebila med najboljših 30 v manj kot dveh letih, še preden je dopolnila 23 let. Za katerokoli igralko bi rekli, da je to neverjeten dosežek."

"Ampak ker gre za Emmo Raducanu, pomeni, da je pogovor popolnoma drugačen. In to zaradi vsega, kar je dosegla prej. Prav zato sem vedno zelo zadržan, ko gre za primerjavo te Emme Raducanu s 'pravljično' Emmo, ki je pri 18 letih osvojila OP ZDA. Skoraj bi si želel, da bi ta njen dosežek odmislili, saj pri njeni zgodbi izkrivlja resnično sliko napredka, ki ga je dosegla v zadnjih dveh letih," je za Sky Sport povedal Jonathan Overend, priznani britanski komentator.

Največji uspeh je dosegla na turnirju v Washingtonu. Foto: Reuters

Največji uspehi v letošnji sezoni

Emma Raducanu je v sezoni 2025 pokazala napredek in stabilnost na turnirjih. Največji uspeh je dosegla na turnirju v Washingtonu, kjer je prišla vse do polfinala, potem ko je premagala več zvenečih imen. Med njimi je bila Naomi Osaka, Maria Sakkari in Marta Kostyuk.

Dobro formo je pokazala tudi v Miamiju, kjer je po zmagah nad Amandino Anisimovo in Emmo Navarro prišla do četrtfinala, kjer je po izenačenem dvoboju izgubila proti Jessici Peguli. V Wimbledonu je zmagala proti nekdanji zmagovalki turnirja Marketi Vondroušovi in dober odpor nudila tudi Arini Sabalenki, prvi igralki sveta.

Francisco Roig Foto: Guliverimage

Prejšnji teden je Raducanu zaradi bolezni odpovedala zadnja dva turnirja v Tokiu in Hongkongu. Odletela je domov, kjer si bo opomogla in se začela pripravljati na novo sezono. V pripravah na novo sezono ji bo družbo delal Francisco Roig, nekdanji trener Rafaela Nadala, s katerim sta se dogovorila, da bosta sodelovala tudi v prihodnji sezoni. Prvotni dogovor je bil sklenjen do konca sezone, vendar se bo njuno sodelovanje očitno nadaljevalo.

"Zelo je izkušen, skupaj sva preživela ogromno ur na treningih, kar mi, mislim, res pomaga. Oba rada preživljava čas na igrišču, kar je super. A zna se tudi sprostiti in zabavati, kar je pomembno. Ni vse samo resnost. Delava, ampak se tudi smejiva," je poleti povedala Raducanu.

Kakšno Emmo lahko pričakujemo v prihodnji sezoni?

