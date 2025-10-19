Nedelja, 19. 10. 2025, 8.19
Leylah Fernandez zmagovalka v Osaki
Kanadska teniška igralka Leylah Fernandez je osvojila svoj drugi naslov koledarskega leta, potem ko je v finalu odprtega prvenstva Japonske v Osaki premagala češko najstnico Terezo Valentovo s 6:0, 5:7, 6:3. Sedemindvajseta igralka svetovne lestvice je julija zmagala na turnirju v Washingtonu. Skupno je 23-letna Fernandez slavila peto turnirsko zmago, prvič v karieri je prišla do dveh v eni sezoni.
Kanadčanka, ki je igrala s povitim desnim stegnom, je proti 18-letni tekmici, ki je 78. na svetovni lestvici in je nastopila v svojem prvem finalu WTA, zlahka prišla do prvega niza.
Valentova je nato izenačila izid, Fernandez pa si je v tretjem nizu povrnila prednost in zagotovila zmago, ko je Čehinja vrnila servis v mrežo.
Prva nosilka odprtega prvenstva Japonske, nekdanja prva igralka sveta Naomi Osaka, je pred četrtfinalom turnirja WTA 250 odstopila zaradi poškodbe noge.
- finale:
Leylah Fernandez (Kan/4) : Tereza Valentova (Češ) 6:0, 5:7, 6:3;
