Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
19. 10. 2025,
8.19

Osveženo pred

25 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
teniški globus Leylah Fernandez

Nedelja, 19. 10. 2025, 8.19

25 minut

Teniški globus

Leylah Fernandez zmagovalka v Osaki

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Leylah Fernandez | Kanadčanka Leylah Fernandez je zmagovalka teniškega turnirja v Osaki. | Foto Guliverimage

Kanadčanka Leylah Fernandez je zmagovalka teniškega turnirja v Osaki.

Foto: Guliverimage

Kanadska teniška igralka Leylah Fernandez je osvojila svoj drugi naslov koledarskega leta, potem ko je v finalu odprtega prvenstva Japonske v Osaki premagala češko najstnico Terezo Valentovo s 6:0, 5:7, 6:3. Sedemindvajseta igralka svetovne lestvice je julija zmagala na turnirju v Washingtonu. Skupno je 23-letna Fernandez slavila peto turnirsko zmago, prvič v karieri je prišla do dveh v eni sezoni.

Kanadčanka, ki je igrala s povitim desnim stegnom, je proti 18-letni tekmici, ki je 78. na svetovni lestvici in je nastopila v svojem prvem finalu WTA, zlahka prišla do prvega niza.

Valentova je nato izenačila izid, Fernandez pa si je v tretjem nizu povrnila prednost in zagotovila zmago, ko je Čehinja vrnila servis v mrežo.

Prva nosilka odprtega prvenstva Japonske, nekdanja prva igralka sveta Naomi Osaka, je pred četrtfinalom turnirja WTA 250 odstopila zaradi poškodbe noge.

Izid, Osaka, WTA 250:
- finale:
Leylah Fernandez (Kan/4) : Tereza Valentova (Češ) 6:0, 5:7, 6:3;

Preberite še:

 
Leylah Fernandez
Sportal Medvedjevu se nasmiha prvi naslov po dveh letih in pol, poškodba prvega nosilca Stockholma
Naomi Osaka
Sportal Osaka je v solzah predčasno zapustila Osako
Tereza Valentova
Sportal Češka najstnica navdušila v Osaki, v Almatyju slovo prvega nosilca
Olga Danilović
Sportal Srčna izbranka Jana Oblaka blesti na Japonskem
teniški globus Leylah Fernandez
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.