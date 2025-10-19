Leylah Fernandez zmagovalka v Osaki

Kanadska teniška igralka Leylah Fernandez je osvojila svoj drugi naslov koledarskega leta, potem ko je v finalu odprtega prvenstva Japonske v Osaki premagala češko najstnico Terezo Valentovo s 6:0, 5:7, 6:3. Sedemindvajseta igralka svetovne lestvice je julija zmagala na turnirju v Washingtonu. Skupno je 23-letna Fernandez slavila peto turnirsko zmago, prvič v karieri je prišla do dveh v eni sezoni.

Kanadčanka, ki je igrala s povitim desnim stegnom, je proti 18-letni tekmici, ki je 78. na svetovni lestvici in je nastopila v svojem prvem finalu WTA, zlahka prišla do prvega niza.

Valentova je nato izenačila izid, Fernandez pa si je v tretjem nizu povrnila prednost in zagotovila zmago, ko je Čehinja vrnila servis v mrežo.

Prva nosilka odprtega prvenstva Japonske, nekdanja prva igralka sveta Naomi Osaka, je pred četrtfinalom turnirja WTA 250 odstopila zaradi poškodbe noge.

Izid, Osaka, WTA 250:

- finale:

Leylah Fernandez (Kan/4) : Tereza Valentova (Češ) 6:0, 5:7, 6:3;

