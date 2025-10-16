Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Avtor:
S. K.

Četrtek,
16. 10. 2025,
14.10

Osveženo pred

1 ura, 22 minut

teniški globus

Četrtek, 16. 10. 2025, 14.10

1 ura, 22 minut

Teniški globus, 16. oktober

V Osaki izpadale nosilke, češka najstnica odlična

Avtor:
S. K.

Tereza Valentova | Češka najstnica Tereza Valentova je v Osaki izločila Belgijko Elise Mertens. | Foto Guliverimage

Češka najstnica Tereza Valentova je v Osaki izločila Belgijko Elise Mertens.

Foto: Guliverimage

Na teniškem turnirju v Osaki na Japonskem so se v drugem krogu presenetljivo poslovile tri nosilke. Tretjo, Belgijko Elise Mertens, je gladko, s 6:4 in 6:1 izločila 18-letna Čehinja Tereza Valentova, za peto, Čehinjo Marie Bouzkovo, je bila usodna Švicarka Viktorija Golubic, sedma pa je po hudem boju priznala premoč Slovakinji Rebecci Sramkovi.

Almaty, ATP 250 (910.168 evrov):

2. krog:
Alex Michelsen (ZDA/6) - Aleksandar Vukic (Avs) 6:3, 6:2;
Shintaro Mochizuki (Jap) - Luciano Darderi (Ita/4) 6:3, 6:3;
Danil Medvedjev (Rus/2) - Adam Walton (Avs) 7:5, 7:6 (0);

Ningbo, WTA 500 (918.150 evrov):

2. krog:
Mccartney Kessler (ZDA) - Ljudmila Samsonova (Rus/8) 7:6 (5), 6:1;
Jasmine Paolini (Ita/2) - Veronika Kudermetova (Rus) 6:2, 7:5;
Jekaterina Aleksandrova (Rus/4) - Yue Yuan (Kit) 6:3, 6:3;

Osaka, WTA 250 (237.270 evrov):

2. krog:
Rebecca Sramkova (Slk) - Ann Li (ZDA/7) 6:2, 3:6, 6:3;
Leylah Fernandez (Kan/4) - Dalma Galfi (Mad) 6:1, 6:4;
Tereza Valentova (Češ) - Elise Mertens (Bel/3) 6:4, 6:1;
Viktorija Golubic (Švi) - Marie Bouzkova (Češ/5) 1:6, 6:2, 7:6 (3).

teniški globus
VEČ NOVIC
