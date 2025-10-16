Četrtek, 16. 10. 2025, 14.10
1 ura, 22 minut
Teniški globus, 16. oktober
V Osaki izpadale nosilke, češka najstnica odlična
Na teniškem turnirju v Osaki na Japonskem so se v drugem krogu presenetljivo poslovile tri nosilke. Tretjo, Belgijko Elise Mertens, je gladko, s 6:4 in 6:1 izločila 18-letna Čehinja Tereza Valentova, za peto, Čehinjo Marie Bouzkovo, je bila usodna Švicarka Viktorija Golubic, sedma pa je po hudem boju priznala premoč Slovakinji Rebecci Sramkovi.
Almaty, ATP 250 (910.168 evrov):
2. krog:
Alex Michelsen (ZDA/6) - Aleksandar Vukic (Avs) 6:3, 6:2;
Shintaro Mochizuki (Jap) - Luciano Darderi (Ita/4) 6:3, 6:3;
Danil Medvedjev (Rus/2) - Adam Walton (Avs) 7:5, 7:6 (0);
Ningbo, WTA 500 (918.150 evrov):
2. krog:
Mccartney Kessler (ZDA) - Ljudmila Samsonova (Rus/8) 7:6 (5), 6:1;
Jasmine Paolini (Ita/2) - Veronika Kudermetova (Rus) 6:2, 7:5;
Jekaterina Aleksandrova (Rus/4) - Yue Yuan (Kit) 6:3, 6:3;
Osaka, WTA 250 (237.270 evrov):
2. krog:
Rebecca Sramkova (Slk) - Ann Li (ZDA/7) 6:2, 3:6, 6:3;
Leylah Fernandez (Kan/4) - Dalma Galfi (Mad) 6:1, 6:4;
Tereza Valentova (Češ) - Elise Mertens (Bel/3) 6:4, 6:1;
Viktorija Golubic (Švi) - Marie Bouzkova (Češ/5) 1:6, 6:2, 7:6 (3).