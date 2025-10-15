Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Teniški globus, 15. oktober

Srčna izbranka Jana Oblaka blesti na Japonskem

Na turnirjih serije ATP in WTA po svetu so se v preteklih dneh odvili zanimivi dvoboji, v katerih so večinoma slavili nosilci in izkušenejši igralci. Uspešna je bila tudi Olga Danilović, izbranka Jana Oblaka.

V Osaki je domača zvezdnica Naomi Osaka, prva nosilka turnirja, po treh nizih ugnala Nizozemko Suzan Lamens. Osaki je med dvobojem težave povzročala poškodba, a ji je pozneje le uspelo zmagati. Napredovale so še Romunki Jaqueline Cristian in Sorana Cirstea ter Srbkinja Olga Danilović. Izbranka slovenskega nogometnega vratarja je v drugem krogu premagala Američanko Ashlyn Krueger. Dvoboj se je končal z izidom 6:4, 6:4.

V Almatyju je Jan-Lennard Struff po preobratu premagal Mackenzieja McDonalda z 2:6, 6:3, 6:4, napredovala pa sta tudi Japonec Shintaro Mochizuki in Francoz Corentin Moutet. Med višje postavljenimi igralci so se v tretji krog prebili James Duckworth, Alex Michelsen in Italijan Flavio Cobolli.

V Bruslju  je v prvem krogu Nikoloz Basilašvili odpravil Francoza Quentina Halysa z 2:0 v nizih.

Na ženskem turnirju v Ningboju je Švicarka Belinda Bencic po tesnem boju premagala Ukrajinko Julijo Starodubcevo, medtem ko sta napredovali tudi Alja Tomljanović in sedma nosilka Dijana Šnajder, ki je po preobratu izločila Karolino Muchovo. 

Almaty, ATP 250 (910.168 evrov):
- 1. krog:
Jan-Lennard Struff (Nem) – Mackenzie McDonald (ZDA) 2:6, 6:3, 6:4
Shintaro Mochizuki (Jap) – Arthur Cazaux (Fra) 6:4, 6:4
- 2. krog:
James Duckworth (Avs) – Gabriel Diallo (Kan/7) 7:6 (3), 6:7 (3), 6:4
Alex Michelsen (ZDA/6) – Beibit Žukajev (Kaz) 6:2, 6:3
Flavio Cobolli (Ita/3) – Rinky Hijikata (Jap) 6:4, 7:5
Corentin Moutet (Fra/8) – Aleksander Ševčenko (Kaz) 7:5, 6:3

Bruselj, ATP 250 (706.850 evrov):
- 1. krog:
Nikoloz Basilašvili (Gru) – Quentin Halys (Fra) 6:4, 6:4

Ningbo, WTA 500 (918.150 evrov):
- 2. krog:
Belinda Bencic (Švi) – Julija Starodubceva (Ukr) 5:7, 6:4, 7:5
Alja Tomljanovic (Avs) – Zeynep Sonmez (Tur) 7:6 (6), 6:3
Dijana Šnajder (Rus/7) – Karolina Muchova (Češ) 2:6, 6:1, 6:2

Osaka, WTA 250 (237.270 evrov):
- 2. krog:
Naomi Osaka (Jap/1) – Suzan Lamens (Niz) 7:6 (6), 3:6, 6:2
Jaqueline Cristian (Rom) – Jessica Bouzas (Špa/8) 0:6, 6:4, 6:2
Olga Danilović (Srb/6) – Ashlyn Krueger (ZDA) 6:4, 6:4
Sorana Cirstea (Rom) – Katie Boulter (VBr) 6:3, 6:1

