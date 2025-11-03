Elena Ribakina prva polfinalistka zaključnega turnirja v Rijadu

Kazahstanka Elena Ribakina je prva polfinalistka zaključnega turnirja WTA v Rijadu. V drugem nastopu v skupinskem delu je premagala Poljakinjo Igo Swiatek s 3:6, 6:1 in 6:0.

Šesta igralka sveta je po prepričljivi zmagi v uvodnem nastopu proti Amandi Anisimovi v drugem krogu pripravila velik preobrat in prvič v tej sezoni oziroma po štirih porazih v Cincinnatiju, Roland Garrosu, Dohi in United Cupu premagala Igo Swiatek. Po izgubljenem prvem nizu je nato dobila 12 od naslednjih 13 iger.

Ribakina si lahko že danes zagotovi tudi prvo mesto v skupini Serena Williams, če bo v drugem obračunu poraženih Američank iz prvega kroga Amanda Anisimova premagala Madison Keys.

V torek sledi drugi krog v skupini Steffi Graf. Uvodni zmagi sta vpisali Belorusinja Arina Sabalenka proti Italijanki Jasmine Paolini in Jessica Pegula proti branilki naslova ter rojakinji Coco Gauff. Para sta Gauff - Paolini in Sabalenka - Pegula.

Atene, ATP 250 (766.715 evrov): 1. krog:

Damir Džumhur (BiH) - Jacob Fearnley (VBr) 6:4, 6:2;

Eliot Spizzirri (ZDA) - Laslo Djere (Srb) 1:6, 7:6 (6), 6:2;

Miomir Kecmanović (Srb) - Kamil Majchrzak (Pol) 7:6 (4), 7:6 (4); Metz, ATP 250 (596.035 evrov): 1. krog:

Learner Tien (ZDA) - Ugo Blanchet (Fra) 6:3, 6:3;

Lorenzo Sonego (Ita) - Jan Choinski (VBr) 4:6, 6:4, 6:4;

Clement Tabur (Fra) - Aleksandar Kovacevic (ZDA) 6:3, 6:2; Rijad, finale WTA (13,5 milijone evrov): 2. krog, skupina Serena Williams:

Elena Ribakina (Kaz) - Iga Swiatek (Pol) 3:6, 6:1, 6:0;

