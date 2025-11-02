Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
2. 11. 2025,
21.01

Osveženo pred

1 ura, 14 minut

Nedelja, 2. 11. 2025, 21.01

1 ura, 14 minut

Finale WTA v Rijadu (1. dan)

Jubilejna 500. zmaga najboljše igralke na svetu

Avtor:
STA

Arina Sabalenka | Arina Sabalenka je dočakala 500. zmago v kariero. | Foto Reuters

Arina Sabalenka je dočakala 500. zmago v kariero.

Foto: Reuters

Prva teniška igralka sveta, Belorusinja Arina Sabalenka, je v svojem uvodnem dvoboju na sezonskem finalu WTA v Rijadu dosegla 500. zmago v karieri. Belorusinja, ki ima zagotovljeno prvo mesto na svetovni lestvici do konca sezone, je gladko s 6:3 in 6:1 premagala Italijanko Jasmine Paolini.

"Velikokrat sva že igrali, vedno je bil hud boj. Sploh ni pomemben izid. Vem namreč, da moram ostati osredotočena, saj če ji daš priložnost, bo prevzela nadzor nad tekmo. Zato sem danes predvsem zadovoljna s svojo osredotočenostjo," je povedala Arina Sabalenka in dodala, da je bil mirna in dobro nadzorovala dogajanje.

Italijanka Jasmine Paolini je proti št. 1 na svetu osvojila le štiri igre. | Foto: Reuters Italijanka Jasmine Paolini je proti št. 1 na svetu osvojila le štiri igre. Foto: Reuters

V drugem dvoboju skupine je Američanka Jessica Pegula odpravila rojakinjo Coco Gauff s 6:3, 6:7 (4) in 6:2.

V ponedeljek bo na finalu spet aktivna skupina Serena Williams. Poljakinja Iga Swiatek se bo merila s Kazahstanko Eleno Ribakino, v ameriškem dvoboju pa se bosta srečali Amanda Anisimova in Madison Keys. Obe sta uvodna dvoboja izgubili.

Tekmovanje se bo končalo v soboto, 8. novembra, udeleženke pa si bodo razdelile 13,5 milijona evrov. Neporažena zmagovalka turnirja lahko prejme maksimalno nagrado 4,5 milijona evrov.

Naslova branita Američanka Coco Gauff ter kanadsko-novozelandska dvojica Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe.

Izidi, skupina Steffi Graf, 1. krog:

Arina Sabalenka (Blr/1) - Jasmine Paolini (Ita/8) 6:3, 6:1;
Jessica Pegula (ZDA/5) - Coco Gauff (ZDA/3) 6:3, 6:7 (4), 6:2.

