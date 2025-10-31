Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. B.

Petek,
31. 10. 2025,
15.18

Osveženo pred

46 minut

Belinda Bencic WTA teniški globus

Petek, 31. 10. 2025, 15.18

46 minut

Teniški globus, 31. oktober

Na teniških igriščih potekajo zanimivi dvoboji

Belinda Bencic | Belinda Bencic je morala predati dvoboj. | Foto Reuters

Belinda Bencic je morala predati dvoboj.

Foto: Reuters

Na teniški turnirjih serije WTA 250 potekajo napeti boji za polfinalne vstopnice.

V Chennaju je Tajka Joanna Garland  s 6:2 in 7:6 (2), premagala izkušeno Avstralko Arino Rodionovo ter se tako uvrstila v polfinale. To je zanesljivo uspelo tudi Indonezijki Janice Tjen, ki je s 6:3 in 6:1 izločila Slovakinjo Pohankovo. 

V Jiujiangu so bile uspešne Lilli Tagger, Viktoria Golubic, Dominika Salkova in Ana Blinkova, ki so vse zmagale zanesljivo v dveh nizih. Švicarka Golubic, druga nosilka turnirja, je potrdila svojo kakovost proti petopostavljeni Juliji Putincevi z rezultatom 7:5, 6:2.

V Hongkongu je prva nosilka Belinda Bencic morala predati dvoboj proti Španki Cristini Bucsa, medtem ko je Avstralka Maya Joint, peta nosilka turnirja, v napetem obračunu s 6:4, 2:6, 6:4 ugnala Japonko Himeno Sakatsume. Napredovali sta tudi druga in tretja nosilka, Kanadčanki Leylah Fernandez in Victoria Mboko.

* Chennai, WTA 250 (236.280 evrov):
- četrtfinale:
Garland Joanna (Taj) - Arina Rodionova (Avs) 6:2, 7:6 (2);
Janice Tjen (Idn/4) - Mia Pohankova (Svk) 6:3, 6:1;

* Jiujiang, WTA 250 (236.415 evrov):
- četrtfinale:
Lilli Tagger (Avt) - Tamara Korpatsch (Nem) 6:3, 6:4;
Viktoria Golubic (Švi/2) - Julija Putinceva (Kaz/5) 7:5, 6:2;
Dominika Salkova (Češ) - Bai Zhuoxuan (Kit) 6:3, 6:4;
Ana Blinkova (Rus) - Alycia Parks (ZDA/3) 7:5, 7:5;

* Hongkong, WTA 250 (236.415 evrov):
- četrtfinale:
Cristina Bucsa (Špa) - Belinda Bencic (Švi/1), predaja;
Maya Joint (Avs/5) - Himeno Sakatsume (Jap) 6:4, 2:6, 6:4;
Victoria Mboko (Kan/3) - Ana Kalinskaja (Rus/6) 6:1, 3:1, predaja;
Leylah Fernandez (Kan/2) - Sorana Cirstea (Rom/7) 6:4, 6:4.

