Na teniških igriščih potekajo zanimivi dvoboji

V Chennaju je Tajka Joanna Garland s 6:2 in 7:6 (2), premagala izkušeno Avstralko Arino Rodionovo ter se tako uvrstila v polfinale. To je zanesljivo uspelo tudi Indonezijki Janice Tjen, ki je s 6:3 in 6:1 izločila Slovakinjo Pohankovo.

V Jiujiangu so bile uspešne Lilli Tagger, Viktoria Golubic, Dominika Salkova in Ana Blinkova, ki so vse zmagale zanesljivo v dveh nizih. Švicarka Golubic, druga nosilka turnirja, je potrdila svojo kakovost proti petopostavljeni Juliji Putincevi z rezultatom 7:5, 6:2.

V Hongkongu je prva nosilka Belinda Bencic morala predati dvoboj proti Španki Cristini Bucsa, medtem ko je Avstralka Maya Joint, peta nosilka turnirja, v napetem obračunu s 6:4, 2:6, 6:4 ugnala Japonko Himeno Sakatsume. Napredovali sta tudi druga in tretja nosilka, Kanadčanki Leylah Fernandez in Victoria Mboko.

* Chennai, WTA 250 (236.280 evrov):

- četrtfinale:

Garland Joanna (Taj) - Arina Rodionova (Avs) 6:2, 7:6 (2);

Janice Tjen (Idn/4) - Mia Pohankova (Svk) 6:3, 6:1; * Jiujiang, WTA 250 (236.415 evrov):

- četrtfinale:

Lilli Tagger (Avt) - Tamara Korpatsch (Nem) 6:3, 6:4;

Viktoria Golubic (Švi/2) - Julija Putinceva (Kaz/5) 7:5, 6:2;

Dominika Salkova (Češ) - Bai Zhuoxuan (Kit) 6:3, 6:4;

Ana Blinkova (Rus) - Alycia Parks (ZDA/3) 7:5, 7:5; * Hongkong, WTA 250 (236.415 evrov):

- četrtfinale:

Cristina Bucsa (Špa) - Belinda Bencic (Švi/1), predaja;

Maya Joint (Avs/5) - Himeno Sakatsume (Jap) 6:4, 2:6, 6:4;

Victoria Mboko (Kan/3) - Ana Kalinskaja (Rus/6) 6:1, 3:1, predaja;

Leylah Fernandez (Kan/2) - Sorana Cirstea (Rom/7) 6:4, 6:4.

