Švicarka Belinda Bencic utrpela poškodbo stegenske mišice

Belinda Bencic | Belinda Benčić | Foto Reuters

Belinda Benčić

Foto: Reuters

Švicarska teniška igralka Belinda Bencic je pred četrtfinalnim dvobojem WTA turnirja v Hongkongu s Španko Cristino Bucsa utrpela poškodbo stegenske mišice, zaradi česar je bila prisiljena odpovedati dvoboj. Švicarka ni edina, ki je bila zaradi poškodbe primorana odpovedati udeležbo na enem izmed turnirjev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Švicarka ob neljubem dogodku ni skrivala razočaranja. "Zelo sem razočarana, da sem morala odpovedati dvoboj zaradi poškodbe stegenske mišice. V minulih tednih sem odigrala veliko dvobojev in sem poskušala ostati zdrava, a mi očitno ni bilo usojeno."

Bencic, katere starši so pobegnili iz nekdanje Češkoslovaške, je prejšnji konec tedna v finalu turnirja v Tokiu premagala Rusinjo Lindo Noskovo, ki se je v finale uvrstila potem, ko je morala polfinalni dvoboj zaradi poškodbe odpovedati Kazahstanka Jelena Ribakina.

Zmaga v Tokiu je za Bencic pomenila izjemen povratek po enoletni odsotnosti zaradi materinstva. Švicarka je letošnjo sezono začela na 421. mestu, na lestvici WTA pa trenutno zaseda 11. mesto. V japonski prestolnici je leta 2021 postala tudi olimpijska prvakinja med posameznicami.

Pred začetkom turnirja v Hongkongu so bile sicer številne najboljše teniške igralke zaradi poškodb prisiljene odpovedati udeležbo. Mednje spada nekdanja številka ena svetovnega tenisa Japonka Naomi Osaka in zmagovalka odprtega prvenstva ZDA iz leta 2021 Britanka Emma Raducanu.

Tekmovanja v nekdanji britanski koloniji se ni udeležila niti zmagovalka osmih turnirjev WTA Darja Kasatkina. "Urnik je enostavno prenatrpan. Duševno in čustveno sem na točki preloma, pri čemer na žalost nisem edina," je povedala Kasatkina, ki je letos pridobila avstralsko državljanstvo in po novem nastopa za Avstralijo.

