Lesene igrače, ki spodbujajo domišljijo, samozavest in veščine za življenje

Lesene igrače imajo v otroštvu posebno mesto. So prijetne na otip, trpežne in preprosto vabijo k igri. Ko jih otrok prime v roke, se pogosto zgodi nekaj, kar starši izjemno cenimo: porajajo se ideje in domišljija oživi. Iz lesene otroške kuhinje nastane restavracija, lesena otroška delavnica pa se spremeni v mehanično delavnico, iz nekaj kock in lesenih cest zraste celo mesto, stoječa tabla postane učilnica ali pa prvo prizorišče samostojne razstave.

Prav ta vrsta igre – odprta, ustvarjalna in brez zaslonov – je danes še dragocenejša kot nekoč. Otroci ob njej razvijajo domišljijo, samozavest, logiko, fine motorične spretnosti in socialne veščine. Zato je praznična ponudba lesenih igrač Lupilu in Playtive v Lidlu svoj prostor dobila ravno zdaj, ko starši iščemo darila, ki niso le lepa na pogled, ampak tudi koristna.

Prednosti lesa

Les ima hrapavost, toplino in težo. Otrokom moramo za uravnotežen razvoj ponuditi primerne igrače. Ko lesene igrače držijo v rokah, lahko razlikujejo oblike, robove in teksture. Ta haptična izkušnja je pomembna, saj povezuje občutek v dlaneh z dogajanjem v možganih. Fina motorika se izboljšuje naravno, brez navodil in brez pritiskov.

Lesene igrače Lupilu in Playtive so izdelane iz kakovostnega lesa s FSC-certifikatom, kar pomeni, da les prihaja iz odgovorno upravljanih gozdov. To je pomembno za okolje, a tudi za starše, ki želimo kupiti nekaj varnega, trpežnega in dolgoročnega. Lesene igrače pogosto ostanejo v družini dolga leta. V igri z njimi uživajo različni otroci, pa naj gre za brate, sestre ali mlajše bratrance.

Didaktična vrednost, ki se pokaže v vsakdanjih situacijah

Otroci se učijo predvsem tako, da posnemajo odrasle. To je eden od razlogov, zakaj so tematske igrače – kuhinje, delavnice, trgovine – tako priljubljene.

Lupilu ali Playtive lesena kuhinja: prostor, kjer otrok vodi igro

V leseni kuhinji otrok ni pomočnik, ampak glavni kuhar. Ko meša juho, reže zelenjavo ali streže kosilo, se uči organizacije, zaporedja in osredotočenosti. Pri tem razvija občutek za odgovornost in zmožnost, da sam vodi igro.

Kuhinja pa nikoli ni omejena na enega otroka. Hitro se zgodi, da se v igri zbere več otrok. Nekdo pripravlja jedi, drugi streže, tretji postavlja mize. Socialni razvoj se tako zgodi spontano: otroci se dogovarjajo, menjajo vloge, rešujejo nesporazume in se učijo sodelovanja.

Parkside lesena delavnica: mali mojstri z veliko idejami

Podobno je z leseno delavnico. Orodje je na videz preprosto, a odpira veliko možnosti. Otroci gradijo zgodbe o popravilih, izumih in projektih. Ko sami popravijo polomljeno igračo, s tem krepijo samozavest.

Delavnica je tudi naraven prostor za razvijanje logičnega razmišljanja. Otrok poskuša razumeti, kako nekaj stoji, zakaj vijak drži, kako nastane konstrukcija. Vse to se zgodi med igro, brez potrebe po razlagi odraslih.

Proge, avtomobili, kocke in figurice: mesta, ki govorijo zgodbe

Lesene proge, vlaki, ceste in mesta spodbujajo neomejeno ustvarjanje. Skoraj ni otroka, ki ob sestavljanju svoje tirnice ne bi pripovedoval zgodbe:

"Tu vlak pelje čez most, tukaj se začne gozd, tam je avtobusna postaja."

Lesene figurice, vozila in kocke mu pri tem pomagajo, ne narekujejo. Igra je vedno odprta in otrok je tisti, ki določa pravila.

V teh zgodbah nastajajo tudi socialne situacije. Prebivalci mesta se srečujejo, vozila doživljajo prigode in nesreče, figurice si pomagajo ali tekmujejo. Otrok se skozi to uči empatije in reševanja težav – naravno, v svojem tempu.

Lesene igrače gradijo samozavest

Lesene igrače nimajo vnaprej določene funkcije. Ne govorijo, ne svetijo, ne izvajajo trikov. Otrok je tisti, ki mora nekaj narediti, da se igra zgodi.

Ko mu uspe prvič sestaviti most, ko skuha kosilo, ko popravi zdrobljeno igračo, ko mesto začne dobivati obliko … To so trenutki, ki krepijo samozavest. Ni nagrade na zaslonu, ni glasnega aplavza, je pa občutek: "To sem naredil jaz."

Prav to je bistvo didaktične vrednosti lesenih igrač. Omogočajo učenje skozi izkušnje, ne skozi navodila. Otrok razvija praktične sposobnosti, razumevanje sveta okoli sebe in občutek, da zmore.

Igra brez zaslonov je naložba v otrokov razvoj

Starši dobro poznamo privlačnost zaslonov. Hitro zapolnijo čas, a ne prinašajo vedno tistega, kar otrok potrebuje. Lesene igrače pa spodbujajo ravno to, kar je za razvoj ključno:

osredotočenost,

domišljijo,

vztrajnost,

koordinacijo,

socialne stike,

samostojno reševanje težav.

Ko otrok drži v rokah leseno žlico, vijak ali leseni avtomobil, ne more "klikniti naprej". Sam mora ugotoviti, kaj bo počel. To ga ne le zabava, ampak tudi krepi.

Zakaj so lesene igrače Lupilu in Playtive dobra izbira?

Pri praznični ponudbi v Lidlu izstopajo tri stvari:

odlična cena glede na kakovost in velikost igrač – lesena kuhinja, Parkside delavnica ali hiša za punčke so primeri, kjer je razmerje med ceno in izdelavo odlično;

– lesena kuhinja, Parkside delavnica ali hiša za punčke so primeri, kjer je razmerje med ceno in izdelavo odlično; trajnost in varnost – FSC-certifikat potrjuje, da so uporabljeni materiali odgovorni do okolja in skupnosti. Les je obdelan tako, da je varen za majhne roke;

– FSC-certifikat potrjuje, da so uporabljeni materiali odgovorni do okolja in skupnosti. Les je obdelan tako, da je varen za majhne roke; celosten razvoj otroka – igrače niso namenjene le zabavi, ampak spodbujajo fine motorične spretnosti, logiko, domišljijo in socialne veščine. Ob tem podpirajo učenje skozi posnemanje odraslih, kar je za otroke popolnoma naravno.

Darilo, ki ostane

Lesene igrače imajo to posebnost, da ostanejo. Otroci jih ne prerastejo v nekaj mesecih. Sčasoma postanejo del družinske zgodovine. Mnoge družine pravijo, da se lesena kuhinja ali delavnica uporabljata več let, vedno pa najdejo novo vlogo: najprej kuhajo starši, potem "gostijo" plišaste igračke, kasneje pa igra postane že kompleksnejša in bolj realistična.

Tudi zato je nakup kakovostne lesene igrače darilo, ki ima resnično vrednost – ne le v prazničnem času, ampak vsak dan.