Avtor:
R. K.

Torek,
30. 12. 2025,
16.07

Osveženo pred

1 ura, 8 minut

samomor tragedija Hrvaška

Torek, 30. 12. 2025, 16.07

1 ura, 8 minut

Hrvaško pretresa tragedija: oče ubil sina z avtizmom, nato sodil še sebi

Avtor:
R. K.

Hrvaška policija | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

V družinski hiši v Sukošanu so danes zjutraj našli dva mrtva moška, ​​je sporočila Policijska uprava Zadar. 46-letni oče je ubil svojega 18-letnega sina, ki se je rodil z avtizmom, nato pa sodil še sebi, poroča spletni portal Index.hr.

Zadrski policisti so bili o dogodku obveščeni okoli 8. ure zjutraj. Ob prihodu na kraj so v družinski hiši našli dve moški trupli. Preiskava je pokazala, da je 46-letni moški s strelnim orožjem ubil 18-letnega sina in nato storil samomor. Pred tem je moški na silo odprl omaro, v kateri je eden od družinskih članov hranil orožje. Za posedovanje orožja je imel vsa potrebna dovoljenja, so sporočili s Policijske uprave Zadar. 

Domačini so vidno pretreseni in ne morejo verjeti, kaj se je zgodilo. "Zelo težko je govoriti o takšni tragediji. Z družino smo imeli lepe odnose, takšne stvari se v Sukošanu preprosto ne dogajajo. Zelo težko je reči, zakaj se je to zgodilo, družini lahko izrazim le sožalje," je v solzah povedal najbližji sosed družine, Mladen Raspovič. Dodal je, da drugi sin, ki ima raka, živi z materjo v Kanadi.

Zelenortski otoki
samomor tragedija Hrvaška
