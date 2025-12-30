Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
pnevmatike kraja policija Hrvaška

Torek, 30. 12. 2025, 17.42

56 minut

Slovenec v Zagrebu kradel pnevmatike, nato skušal povoziti policiste

Avtor:
R. K.

policija, Hrvaška, hrvaška policija | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Hrvaški policisti so v ponedeljek zjutraj 38-letnega državljana Slovenije zalotili pri kraji pnevmatik. Med begom je skušal povoziti policiste, potem ko je trčil v kovinsko konstrukcijo, pa je pobegnil peš. Možje v modrem so ga nato izsledili in pridržali, poročajo hrvaški mediji.

Incident se je zgodil v ponedeljek okoli 4. ure zjutraj v zagrebški soseski Susedgrad. 38-letni Slovenec je na parkirišču enega od tamkajšnjih podjetij kradel pnevmatike in jih metal čez ograjo. Ko se je hotel z avtomobilom, na katerega je predhodno namestil hrvaško registrsko oznako, odpeljati, mu je pot prekrižala policija. 

Policisti so izstopili iz vozila in mu ukazali, naj ustavi vozilo in izstopi. To je sprva tudi storil, ko pa so se policisti približali vozilu, je zapeljal proti njim. Eden od policistov je zaradi neupoštevanja ukazov proti avtomobilu izstrelil več nabojev. 

38-letnik v pridržanju

Osumljenec je nekaj sto metrov naprej z avtomobilom trčil v kovinsko konstrukcijo in pobegnil peš. Policisti so ga v ponedeljek popoldne izsledili na območju Maksimirja, trenutno je v pridržanju. 

Zoper 38-letnika je bil že pred tem v Sloveniji izdan evropski nalog za prijetje zaradi prestajanja zaporne kazni zaradi premoženjskih kaznivih dejanj, prav tako pa so zanj zaradi premoženjskih kaznivih dejanj razpisali mednarodno tiralico v nacionalnem centralnem biroju Interpola Ljubljana.

Novice Hrvaško pretresa tragedija: oče ubil sina z avtizmom, nato sodil še sebi
