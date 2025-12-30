Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Torek,
30. 12. 2025,
20.04

Osveženo pred

2 minuti

Leto 2026 Nataša Pirc Musar

Torek, 30. 12. 2025, 20.04

2 minuti

Pirc Musar v novoletni poslanici: Vodijo naj nas modrost, pogum in sočutje

Avtorji:
R. K., STA

Nataša Pirc Musar | Foto STA

Foto: STA

Predsednica republike Nataša Pirc Musar Slovenkam in Slovencem doma, v zamejstvu in po svetu želi, da nas v novem letu vodijo modrost, pogum in sočutje. "Bodimo drug drugemu bližje z razumevanjem, zaupanjem in spoštovanjem ter iskreno željo po boljšem jutri. Predvsem pa naj naša dejanja govorijo glasneje od besed," je pozvala v novoletni poslanici.

"Bližamo se koncu koledarskega leta, ko se ritem naših življenj naravno umiri. Mesta in vasi se ovijejo v praznični sij, ulice zadišijo po pričakovanju. Objame nas vzdušje topline in veselja, ki ju prinašajo bližina in drobne pozornosti naših najdražjih," je orisala praznični čas ob izteku leta.

Po njenih besedah je to za večino od nas zelo dragocen čas. Ob tem obžaluje, da veliko ljudi nima te sreče, da bi v miru praznovali in gradili svojo prihodnost. Varnost in dostojanstvo vsakega posameznika vidi kot neprecenljivi vrednoti, pri čemer v njuni odsotnosti zbledi vrednost vseh drugih dobrin.

"Izjemnost, ki ga ima pomen varnosti in dostojanstva, pa najgloblje razumejo tisti, ki tudi v teh prazničnih dneh doživljajo trpljenje vojn in drugih stisk," je opomnila. Prepričana je, da niti ne smemo niti ne moremo sprejeti "te vsesplošne globalizacije ravnodušja, češ da na to nimamo vpliva". V novem letu zato še odločneje gradimo družbo, v kateri sta spoštovanje in sočutje močnejša od strahu in brezbrižnosti, je pozvala.

Moč se sestavi in vzplamti v skupnosti

Po njenih besedah smo bili Slovenci od nekdaj miroljuben in solidaren narod. Smo predani svoji zemlji, a obenem odprti svetu in vemo, da zgolj sodelovanje in medsebojno spoštovanje prinašata boljšo prihodnost, je naštela. Glede na to je predlagala, da v novo leto vstopimo z zavedanjem, da smo kot narod, kot družba in kot soustvarjalci skupnega življenja odgovorni tako do najšibkejših, do starejših, otrok in prihodnjih generacij kot do narave.

Posameznik sam v tem zgodovinskem trenutku po njenem mnenju nima dovolj moči za družbene spremembe, pač pa se "moč sestavi in vzplamti v skupnosti, ki z zaupanjem in solidarnostjo ustvarja prijazen dom in povezan svet". "Smo del širše slovenske, evropske in svetovne skupnosti. Z vizijo, voljo in pogumom lahko postanemo navdih in povezovalci v mednarodnem prostoru," je ocenila. Glede na to po njenem pozivu gradimo in ohranjajmo vrednote pravne države, medsebojne pomoči in dostojanstva doma in po svetu.

Leto 2026 Nataša Pirc Musar
