Pred rekordno publiko Olimpija premagala vodilni Celovec

Hokejisti HK Olimpija so na zadnji tekmi leta 2025 na domačem ledu v derbiju večera s 3:2 premagali vodilni KAC. Komaj 17-letni Johannes Dobrovolny je KAC povedel v vodstvo v deveti minuti tekme. Druga tretjina je pripadla domačim, saj so v razmaku šestih minut zadeli trikrat in po 40 minutah je bilo na semaforju 3:2. Tekmo pod Rožnikom je spremljamo rekordno število gledalcev to sezono, kar 3.900.

V drugi tretjini so Ljubljančani prišli do preobrata. Foto: Aleš Fevžer Hokejisti Olimpije so v lige ICE prišli do druge zaporedne zmage, po nedeljskem uspehu proti Fehervarju so tokrat vzeli precej večji skalp. Predvsem po zaslugi odlične druge tretjine so premagali vodilni KAC Celovec, ki je pred tem na zadnjih desetih tekmah le enkrat izgubil. Za Olimpijo je to druga zmaga nad Celovčani v sezoni, prva v Tivoliju. Z njo so na prvenstveni razpredelnici ostali na tretjem mestu, KAC pa je še vedno prvi.

Že uvodno dogajanje na ledu je napovedalo, da bodo gledalci, ki so dobro napolnili dvorano, videli povsem drugačno tekmo, kot je bila v Tivoliju pred dvema dnevoma, ko je v njej gostoval neprepričljivi Fehervar. Celovčani so takoj pokazali, zakaj so vodilna ekipa prvenstva, sprejeli napadalni hokej Olimpije, tako da je bil ritem na zelo visoki ravni.

V napadalno usmerjenem hokeju pa napake niso redkost. In v prvem delu so jih Ljubljančani storili precej več, lahko so bili zadovoljni, da so po 20 minutah zaostajali le z 0:1. Gosti so imeli več priložnosti, izkoristili pa le eno, gol so dosegli v deveti minuti, ko so dobili sodniški met, takoj po njem pa je s strelom od daleč domačega vratarja Lukaša Horaka presenetil 17-letni Johannes Dobrovolny. Ob koncu tretjine je imela Olimpija igralca več na ledu, nekaj priložnosti, toda najlepšo so po novi napaki branilcev Olimpije, imeli gosti, Mathias From je sam zadrsal pred Horaka, a ga v dveh poskusih ni premagal.

Foto: Aleš Fevžer

Tekmo je v Tivoliju spremljalo 3.900 navijačev. Foto: Aleš Fevžer Pravo poslastico so gledalci videli v drugi tretjini. Lepe akcije so se vrstile, ekipi sta pokazali, zakaj sta najučinkovitejši v ligi, pri tem pa so prednjačili zeleno-beli. Po dveh podajah Nicolaija Meyerja je dvakrat izid izenačil Zach Boychuk, prvič pa jih je po lepi akciji Marcela Mahkovca in Evana Poleia v 32. minuti v vodstvo popeljal Alex Petan.

Tudi v tretji tretjini je bila Olimpija boljša, zapravila nekaj ugodnih položajev za povišanje vodstva, toda bolj pomembno je, da tekmecem ni dovolila izenačujočega zadetka. Za to ima precej zaslug tudi vratar Horak.

Olimpija bo naslednjo tekmo v ligi odigrala prvega januarja, ko bo gostovala na Dunaju.

Žalostna novica iz Celovca

Koroški kolektiv je v ponedeljek na družbenih omrežjih delil žalostno novico, da je pri komaj 44 letih umrl nekdanji voznik avtobusa Celovčanov Klaus Schellander, ki bi januarja znova prevzel to vlogo.

