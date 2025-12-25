Pirc Musar: Ustavno sodišče potrdilo pravico razmejiti javno zdravstvo od zasebnega

Ustavno sodišče je potrdilo legitimno pravico države, da razmeji javno zdravstvo od zasebnega, je po sredini odločbi sodišča o neustavnosti prepovedi dodatnega dela zdravnikov pri zasebnikih danes poudarila predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Kot je v izjavi za medije ob obisku dežurnih služb v Novem mestu povedala Pirc Musar, je odločitev pričakovala in jo pozdravlja. "Bi pa vendarle rada poudarila, da je ustavno sodišče reklo, da je legitimna pravica države, da razmeji javno zdravstvo od zasebnega," je povedala.

Odločitve sodišča po njenih besedah tako ne gre razumeti v smeri, da je "vlada naredila popolnoma vse narobe". "Je pa sodišče jasno povedalo, da je treba upoštevati načelo sorazmernosti in se odločiti za ukrepe, ki bodo sorazmerni," je dodala.

Odločitve ustavnih sodnikov ne vidi kot težko politično breme vlade. "Politika naj, preden kritizira, prebere celotno odločbo, ne samo prvih dveh stavkov," je pozvala.

Žogica je znova na vladi

Žogica je po njenih besedah zdaj spet na vladi, ki mora najti rešitve za odpravo neustavnosti. Upa, da ji bo to uspelo kmalu. "Največ zalog – mislim, da je tudi ustavno sodišče namignilo na to – je znotraj javnih zavodov v zdravstvu, ki morajo preveriti, kakšna je storilnost posameznih zaposlenih, in tam poiskati zaloge. Pri tem ne smejo pozabiti na konkurenčno prepoved, ki velja za vse zaposlene," je povedala.

Spomnila je, da tudi sama zagovarja stališče, da je treba javno zdravstvo razmejiti od zasebnega in nadaljevati reformo zdravstvenega sistema.

Ustavno sodišče je na pobudo več zdravstvenih delavcev in drugih pobudnikov namreč odločilo, da je del zakona o zdravstveni dejavnosti, ki zdravstvenim delavcem v javni mreži onemogoča delo pri čistih zasebnikih, v neskladju z ustavo. DZ mora protiustavnost odpraviti v enem letu. Do takrat se uporablja prejšnja ureditev. Ni pa neustavna prepoved dela zdravnikov kot samostojnih podjetnikov v javni mreži.