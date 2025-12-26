Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Petek,
26. 12. 2025,
7.17

Slovenija praznuje 35. obletnico prelomne plebiscitarne odločitve za samostojno državo

Nataša Pirc Musar | Dan samostojnosti in enotnosti po oceni predsednice republike Nataše Pirc Musar nosi zelo pomembno sporočilo prihodnosti o nezadržni moči poguma, odločnosti, upanja, vere v prihodnost in predvsem enotnosti. | Foto STA

Dan samostojnosti in enotnosti po oceni predsednice republike Nataše Pirc Musar nosi zelo pomembno sporočilo prihodnosti o nezadržni moči poguma, odločnosti, upanja, vere v prihodnost in predvsem enotnosti.

Foto: STA

Slovenija se na današnji dan samostojnosti in enotnosti spominja razglasitev rezultatov prelomnega plebiscita, na katerem se je pred 35 leti 88,5 odstotka vseh volilnih upravičencev odločilo za samostojno državo. Državljanom danes vrata odpira predsedniška palača, kjer bo obiskovalce sprejela tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar. V poslanici je poudarila, kako pomembno je v drugem človeku prepoznati sogovornika, ne nasprotnika. "Da se spomnimo, da nas razlike bogatijo, skupni cilji pa povezujejo," je dejala Pirc Musar.

"Naša prihodnost bo takšna, kot jo bomo ustvarili skupaj," je v poslanici ob dnevu samostojnosti in enotnosti poudarila predsednica republike Nataša Pirc Musar. "Naj nas spremlja enaka odločnost, kot je vodila generacijo, ki je zgodovinskega 23. decembra 1990 izrekla zgodovinski 'da'. Naj nas povezujeta spoštovanje in zaupanje in naj nas ponos na našo domovino spremlja v dejanjih, ne le v besedah," je pozvala.

Želi si, da bi pogosteje pomislili, kako ponosni smo lahko na Slovenijo, na ustvarjalne in neutrudljive ljudi, prodorne znanstvenike in uspešne gospodarstvenike, izvrstne športnike in izjemne umetnike. Po njenem prepričanju smo država ljudje in prav vsi smo del te uspešne skupne zgodbe.

Slovenija je po njenih besedah priznana enakopravna članica EU, država s stabilno demokracijo in bogato naravno dediščino, zrela članica mednarodne skupnosti, ki v nobenem pogledu ni niti majhna niti neopazna. Tako doma kot v svetu vztrajno gradi in ohranja vrednote pravne države, človekovih pravic, spoštovanja in dostojanstva, je naštela.

Kdo smo in kaj želimo postati?

Nič od tega po njenem opozorilu ne bi bilo mogoče, če se pred dobrimi 34 leti kot narod ne bi usodno zazrli vase in se vprašali, kdo smo in kaj želimo postati. Kot je poudarila, je bil "odgovor takrat jasen in enoten: želimo živeti v svoji lastni, svobodni, demokratični državi."

Po njenem mnenju ta odločitev ni bila niti lahka niti samoumevna. "A vizija države, v kateri odločamo sami, v kateri spoštujemo drugega in v kateri ima vsak človek dostojanstvo, je bila močnejša od vseh razlik, ki so nas delile. Povezala nas je in združene v višjem cilju ponesla čez vse ovire, težke preizkušnje in uresničene grožnje," je spomnila.

Dan samostojnosti in enotnosti zato po njeni oceni nosi zelo pomembno sporočilo prihodnosti o nezadržni moči poguma, odločnosti, upanja, vere v prihodnost in predvsem enotnosti.

Vrata predsedniške palače so danes odprta

Pirc Musar bo danes sprejela obiskovalce, ki so se ob dnevi samostojnosti in enotnosti odločili za obisk predsedniške palače. Obiskovalci si bodo v predsedniški palači lahko pod vodstvom državnega protokola ogledali delovne in protokolarne prostore, sprejela jih bo tudi predsednica. Pred predsedniško palačo pa bo med 9. in 16. uro postrojena tudi častna straža garde Slovenske vojske.

Golob: Zveni kot utopija? Naj postane raje strategija.

Večina slovesnosti v čast državnemu prazniku, ki je tudi dela prost dan, se je sicer zvrstila že v minulih dneh, na čelu s torkovo osrednjo državno proslavo, na kateri je zbrane nagovoril premier Robert Golob. Med drugim je pozval k povezovanju in gradnji skupnosti, saj povezani zmoremo vse. "Zveni kot utopija? Naj postane raje strategija," je dodal. Na slavnostni seji se je sestal tudi DZ.

Na torkovi osrednji državni proslavi ob dnevu samostojnosti in enotnosti je zbrane nagovoril premier Robert Golob. | Foto: Nebojša Tejić/STA Na torkovi osrednji državni proslavi ob dnevu samostojnosti in enotnosti je zbrane nagovoril premier Robert Golob. Foto: Nebojša Tejić/STA

V ljubljanski stolnici pa je potekala tudi maša za domovino, ki jo je daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore.

Za danes je v prestolnici napovedan tudi shod harmonikarjev, s katero želijo ti, kot pravijo organizatorji shoda, izraziti podporo slovenski glasbi.

Ob dnevu samostojnosti in enotnosti Slovenija obeležuje uradno razglasitev rezultatov plebiscita v slovenski skupščini 26. decembra 1990. Glasovanje na plebiscitu, na katerem se je za odcepitev Slovenije od tedanje Jugoslavije ob 93,2-odstotni volilni udeležbi izreklo okoli 95 odstotkov volivcev, ki so oddali glas, je sicer po skupnem dogovoru med opozicijo in Demosovo vlado potekalo tri dni prej, 23. decembra. Da je plebiscit uspel, je bilo znano že nekaj po 22. uri. Po razglasitvi rezultatov so stekli vsi formalni postopki oziroma priprave na potrditev samostojnosti 25. junija 1991.
