Torek,

R. P., Š. L.

Torek,
30. 12. 2025,
19.45

Pokal Spar, četrtfinale

Visoka pokalna zmaga Krke, Cedeviti Olimpiji tesen dvoboj z Ilirijo

R. P., Š. L.

Ilirija Olimpija | Perspektivo Ilirija in Cedevita Olimpija se merita v prvem četrtfinalu. | Foto Filip Barbalić

Perspektivo Ilirija in Cedevita Olimpija se merita v prvem četrtfinalu.

Foto: Filip Barbalić

Krka je že na prvi tekmi četrtfinala pokala Spar naredila večji del posla za preboj v polfinale. Rogaško je premagala z 89:53. Košarkarji Cedevite Olimpije, branilci pokalnega naslova, so pred tednom dni v ljubljanskem spopadu premagali Perspektivo Ilirijo (84:78). Po prvem polčasu je bil rezultat izenačen (36:36), zmaji pa so si odločilno prednost zagotovili v zadnji četrtini. Ostala srečanja, tudi povratna, bodo po novem letu.

Ilirija Olimpija | Foto: Filip Barbalić Foto: Filip Barbalić Pokalni naslov so v prejšnji sezoni osvojili košarkarji Cedevite Olimpije, ki so v finalu s 102:71 nadigrali novomeško Krko. Ljubljanski košarkarji lovijo peto zaporedno pokalno lovoriko, do katere so oddaljeni še tri korake.

V prvi četrtfinalni tekmi so bili v dvorani pod Rožnikom boljši od Ilirije (84:78). Za zmagovalce je največ točk dosegel DJ Stewart (18 točk), za Ilirijo pa Mark Padjen (17). Če bodo zmaji ubranili prednost na povratni tekmi, si bodo zagotovili preboj med štiri najboljše.

Ilirija Olimpija | Foto: Filip Barbalić Foto: Filip Barbalić

Košarkarji Krke so prepričljivo dobili prvo četrtfinalno tekmo proti Rogaški. Zmagali so z 89:53. Najboljši strelec Krke je bil Mario Ihring z 19 točkami, pri Rogaški pa je največ košev dosegel Yaw Obeng-Mensah - 14 točk.

V nadaljevanje pred zaključnim turnirjem se bodo uvrstile tiste ekipe, ki bodo boljše iz obeh medsebojnih tekem.

Zaključni turnir bo tudi v tej sezoni potekal hkrati za košarkarje in košarkarice in bo 19. in 20. februarja 2026, so še sporočili iz KZS. Ženske bodo igrale le finalno tekmo, moški pa še polfinalni.

Pokal Spar, četrtrfinale

Prve tekme:

Petek, 23. december:

Torek, 30. december:

Sobota, 3. januar 2026:

Nedelja, 4. januar:

Povratne tekme:

Torek, 6. januar:

Torek, 13. januar:

Torek, 10. februar:

Ponedeljek, 16. februar:

