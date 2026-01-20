Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K.

Karim Merdjadi v Ljubljani zaprl svoj butik

Slaščičarski mojster Karim Merdjadi je ohranil svojo prodajalno v Kamniku, zaprl pa je svoj butik v Ljubljani.

Slaščičarski mojster Karim Merdjadi je ohranil svojo prodajalno v Kamniku, zaprl pa je svoj butik v Ljubljani.

Foto: Mediaspeed

Slaščičarski mojster Karim Merdjadi, ki ga že vrsto let spremljamo tudi v vlogi sodnika v kulinaričnem šovu Masterchef, je v Ljubljani zaprl svoj slaščičarski butik Atelier Karim na Dalmatinovi ulici.

Karim Merdjadi, priznan slaščičarski mojster in dolgoletni sodnik v kulinaričnem šovu Masterchef, je že lanskega decembra napovedal, da se njegov slaščičarski atelje poslavlja in v Ljubljani zapira vrata.

"Prišel je čas za nove zgodbe, nove poslovne priložnosti," so takrat zapisali na družbenem omrežju. Vrata njihovega butika v Ljubljani so zaprli 24. decembra ter dodali, da se je zaprl le butik v Ljubljani. V Kamniku, kjer imajo svojo delavnico, pa z delom nadaljujejo, zato lahko njihovi kupci tam dobijo vse, kar so kupovali v Ljubljani. "Hvala vsem, ki ste bili, ste in boste del naše zgodbe. Z veseljem smo ustvarjali za vas," so še dodali v slaščičarskem butiku.

Merdjadi za Žurnal24 o razlogih za zaprtje svojega butika v Ljubljani na Dalmatinovi ulici ni želel govoriti, je pa povedal, da ga na novi lokaciji ne bodo odprli, prav tako novega maloprodajnega butika vsaj zaenkrat ne bo.

Kuharski in slaščičarski mojster Karim Merdjadi (skrajno desno) ob boku preostalih dveh sodnikov v kuharskem šovu Masterchef: Mojmirja Marka Šiftar in Luke Jezerška.

