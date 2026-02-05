Sodni svet je na današnji seji sprejel stališče, da način vodenja postopkov izvolitve ustavnih sodnikov, ki se je po več zapletih končal v torek, ne prispeva h krepitvi zaupanja v institucije pravne države niti v ugled ustavnega sodstva kot najvišjega varuha ustavnosti in zakonitosti. Zato pozivajo k večji preglednosti in jasnosti postopkov.

V objavi na spletni strani so zapisali, da je svet z obžalovanjem spremljal dogajanje v zadnjem obdobju v zvezi s postopki imenovanja ustavnih sodnikov.

"Zaporedno pojavljanje in umikanje kandidatur, vključno s ponavljajočim se predlaganjem istih kandidatov, ter prezrtje drugih prijavljenih kandidatov - med katerimi so tudi vrhovni in drugi sodniki z dolgoletnimi izkušnjami - v javnosti ustvarja vtis nepreglednosti in nepredvidljivosti postopka," pojasnjujejo v sodnem svetu.

Pozivajo k razmisleku o spremembi zakonodaje

Opozorili so tudi na to, da bi bilo smiselno razmisliti o spremembi zakonodaje, ki bi sodnemu svetu omogočila, da poda strokovno mnenje o kandidatih za ustavne sodnike. To utemeljujejo z dejstvom, da svet sodeluje pri imenovanju ali predlaganju rednih sodnikov, pri kandidaturah za Evropsko sodišče za človekove pravice in Sodišče Evropske unije pa daje strokovna mnenja. Tako je imenovanje ustavnih sodnikov edina sodna funkcija, pri kateri svet nima nobene vloge.

Dodajajo še, da se tudi od kandidatov pričakujeta zadržanost in dostojanstvena drža ne glede na uspeh kandidature. "Takšna drža je sestavni del sodniške etike in pomembno prispeva k ohranjanju ugleda sodniškega poklica in sodstva kot celote," so zapisali.

Objava sledi torkovi izvolitvi treh ustavnih sodnikov, Tamare Kek, Marka Starmana in Barbare Kresal, ki bodo v koncu marca nasledili ustavne sodnike Mateja Accetta, Klemna Jakliča in Rajka Kneza.

Pirc Musar novoizvoljene sodnike predlagala v začetku januarja

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je novoizvoljene sodnike predlagala v začetku januarja. Predlog za imenovanje Kresal je nato umaknila, ker je kazalo, da na glasovanju v DZ ne bo dobila zadostne podpore.

Namesto nje je za kandidata predlagala Cirila Keršmanca. V koalicijskih poslanskih skupinah SD in Levici so ob tem predsednici sporočili, da ga zaradi nekaterih njegovih stališč ne bodo podprli. Predsednica je predlog za imenovanje Keršmanca umaknila in ponovno predlagala Barbaro Kresal, ki je v obeh poslanskih skupinah podporo uživala že od začetka.

Ob tem se je sicer zvrstilo več opozoril o neprimernosti takšnega ravnanja, svaril pred diskreditacijo kandidatov in tudi pomislekov o ustreznosti takšne ureditve imenovanja.