Po 15 letih se v Ljubljani zapira priljubljena trgovina z unikatnimi darili Babushka Boutique na Starem trgu. Lastniki prodajalne so na družbenih omrežjih sporočili, da se bodo vrata trgovinice zaprla 31. januarja.

"Po 15 letih zapiramo vrata naše male trgovinice. Težko je zbrati besede, ki bi zares opisale hvaležnost, ki jo čutimo do naših krasnih strank, ki smo jih spoznali v vseh teh letih," so zapisali lastniki trgovine Babushka Boutique, ki ima svoje prostore na Starem trgu v središču Ljubljane.

Lastniki trgovine z unikatnimi darili so ob zaprtju trgovinice napovedali tudi posebne popuste na izbrane izdelke. Obiskovalci in ljubitelji tovrstnih izdelkov lahko tako še do konca meseca obiščejo prostore trgovine in izkoristijo ugodnosti.

"Hvala za vsak obisk, lepo besedo, nasmeh in podporo. Hvala, ker ste bili del naše zgodbe in ker ste iz trgovinice pomagali soustvariti prostor topline in pogovorov," so še zapisali lastniki prodajalne, ki pa dodatnih pojasnil, zakaj trgovino zapirajo, niso podali.

Novica o zaprtju priljubljene trgovine je sprožila val odzivov številnih ljudi, ki so prodajalno v središču Ljubljane radi obiskali, marsikdo pa se je lastnikom zahvalil za prijeten prostor. Ob tem so obujali tudi spomine na prijetne trenutke in občutke, ki so jih doživeli v prodajalni.