Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Ponedeljek,
19. 1. 2026,
12.08

Osveženo pred

1 ura, 23 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,83

Natisni članek

Natisni članek
zaprtje trgovin trgovina Ljubljana

Ponedeljek, 19. 1. 2026, 12.08

1 ura, 23 minut

Po 15 letih se v Ljubljani zapira priljubljena trgovina z darili Babushka Boutique

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,83
Babushka Boutique, trgovina | Foto Facebook/Babushka Boutique

Foto: Facebook/Babushka Boutique

Po 15 letih se v Ljubljani zapira priljubljena trgovina z unikatnimi darili Babushka Boutique na Starem trgu. Lastniki prodajalne so na družbenih omrežjih sporočili, da se bodo vrata trgovinice zaprla 31. januarja.

"Po 15 letih zapiramo vrata naše male trgovinice. Težko je zbrati besede, ki bi zares opisale hvaležnost, ki jo čutimo do naših krasnih strank, ki smo jih spoznali v vseh teh letih," so zapisali lastniki trgovine Babushka Boutique, ki ima svoje prostore na Starem trgu v središču Ljubljane.

Lastniki trgovine z unikatnimi darili so ob zaprtju trgovinice napovedali tudi posebne popuste na izbrane izdelke. Obiskovalci in ljubitelji tovrstnih izdelkov lahko tako še do konca meseca obiščejo prostore trgovine in izkoristijo ugodnosti.

"Hvala za vsak obisk, lepo besedo, nasmeh in podporo. Hvala, ker ste bili del naše zgodbe in ker ste iz trgovinice pomagali soustvariti prostor topline in pogovorov," so še zapisali lastniki prodajalne, ki pa dodatnih pojasnil, zakaj trgovino zapirajo, niso podali.

Novica o zaprtju priljubljene trgovine je sprožila val odzivov številnih ljudi, ki so prodajalno v središču Ljubljane radi obiskali, marsikdo pa se je lastnikom zahvalil za prijeten prostor. Ob tem so obujali tudi spomine na prijetne trenutke in občutke, ki so jih doživeli v prodajalni.

tacosi, recept
Trendi V središču prestolnice se zapira priljubljena restavracija
H&M
Trendi Priljubljena trgovina H&M zapira svoja vrata v središču Maribora
zaprtje trgovin trgovina Ljubljana
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.