V središču prestolnice se zapira priljubljena restavracija

Po dobrih dveh letih svoja vrata zapira priljubljena restavracija Taqueria "Unomás", ki pri podhodu Ajdovščina v središču prestolnice ponuja avtentično mehiško ulično hrano.

"Žalostna novica, s 1. januarjem 2026 Taquerija 'Unomás' zapira svoja vrata. Žal nam je za to novico. Do 31. decembra ste vabljeni na avtentično izkušnjo, kot jo lahko doživite v Mexico Cityju," so sporočili iz restavracije.

"Žal smo storili vse, kar smo lahko, ampak posel preprosto ni vzdržen," je v objavljenem posnetku na družbenem omrežju Instagram povedal solastnik restavracije Til Pleterski.

Pleterski je skupaj s Klemnom Ptičakom leta 2012 ustanovil restavracijo Hood Burger, pred dobrima dvema letoma pa sta poleg burgerjev ljudem želela ponuditi avtentično mehiško hrano, zato sta odprla restavracijo Taqueria "Unomás".

Medtem ko se restavracija Taqueria "Unomás" poslavlja, je Hood Burger v začetku decembra zaživel na novi lokaciji na ljubljanskem Rudniku, kjer je pred tem deloval ponudnik burgerjev Lars & Sven.

Hood Burger je danes na voljo na štirih lokacijah, poleg Rudnika še na tržnici BTC, v Šiški in na Nazorjevi ulici v središču mesta.