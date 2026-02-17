Nogometaši Barcelone so v ponedeljkovem večeru z 1:2 izgubili proti Gironi in iz rok izpustili prvo mesto v la ligi. Enako kot poraz, če ne še nekoliko bolj, pa so odmevali dogajanje pred drugim zadetkom Girone in protesti članov Barcelone.

Barcelona je imela v prvem polčasu veliko priložnost za vodstvo, ko je Dani Olmo izsilil enajstmetrovko, Lamine Yamal pa je streljal. Vendar je najboljši igralec gostov zadel vratnico, tako da je polčas minil brez golov. Gostje so nato le povedli v 59. minuti z golom Paua Cubarsija, a je Girona izenačila le dve minuti pozneje, ko je zadel Thomas Lemar za 1:1. Fran Beltran je v 86. minuti tekme zadel za popoln preobrat in zmago.

Dogajanje je bilo vse prej kot mirno, saj je pri golu za zmago Girone bilo veliko polemik. Sredi napada Girone je namreč Jules Kounde padel, potem ko ga je pohodil Echeverri. Sodnik Soto Grado igre ni prekinil in medtem, ko se je francoski branilec zvijal od bolečin, je žoga dosegla Frana Beltrána, ki je z natančnim strelom z roba kazenskega prostora dosegel gol in domači ekipi zagotovil vodstvo.

Referee awards the goal to Girona despite this obvious foul on Kounde



Just admit you want to hand Madrid the league title. pic.twitter.com/o8TPXjwhgh — Ƥƶ (@Praizfcb) February 16, 2026

Nogometaši in klop Barcelone so glasno protestirali in zahtevali pregled spornega spopada Koundeja, vendar je sodnik iz Rioje njihove zahteve ignoriral, iz sobe VAR, kjer je bil David Galvez, pa ni bilo nobenega znaka. Soto Grado je z gestami pojasnil, da je bil stik minimalen, Kounde pa je še vedno ležal na tleh. Gol je bil priznan, kar je v vrstah Barcelone povzročilo jezo.

Protesti niso ponehali

Potem ko je Soto Grado zapiskal konec tekme, protesti niso ponehali. Raphinha je prvi pristopil k sodniku, da bi prosil za pojasnilo, kmalu pa sta se mu pridružila še Ronald Araujo in trener Hansi Flick. Nemški strateg je po koncu prav tako prosil za pogovor s sodnikom, vidno nezadovoljen z odločitvijo, ki je po mnenju Kataloncev neposredno vplivala na izid. "Samo rekel mi je, da ni bilo prekrška," je po koncu dogajanje opisal Flick. Ta je bil sicer po porazu odkrit in dejal, da bi bolj protestiral proti sodnikom, če bi njegova ekipa igrala dobro.

Veselje Girone ob zmagi Foto: Reuters

A kljub temu se komentiranju omenjenega dogodka ni mogel izogniti. "Zakaj VAR ni posredoval? Ne vem. Zame je bil to očiten prekršek. Nimam kaj dodati, zadeva je jasna, vendar to ni izgovor. Morda bi se bolj bojeval ali govoril proti sodnikom, če bi igrali dobro, ampak nocoj smo bili tako slabi ... Girona si je zaslužila zmago," je dejal Flick. "Igralcem bom dal dva dni prosto, potrebujejo ju. Zelo so utrujeni in to se opazi," je še dodal strateg.

Vratar Joan Garcia, ki je bil kljub porazu imenovan za igralca tekme, je dejal: "V neposrednem prenosu nisem dobro videl dogajanja s Koundejem, ko sem si ogledal posnetek, pa je bil to zame prekršek. Jules prvi dobi žogo. Presenečen sem, da ga VAR ni poklical, da si ogleda posnetek. Ampak to so stvari, ki jih ne moremo nadzorovati," je bil jasen vratar Barcelone.

Blaugrana zdaj po porazu za vodilnim Real Madridom zaostaja dve točki. Še korak dlje so šli v svoji jezi in protestih navijači, ki so med drugim postregli s podatkom, da je Barcelona na tekmah, kjer je vlogo glavnega sodnika opravljal Cesar Soto Grado, izgubila sedem od skupno 15 tekem, kar je najvišji odstotek porazov za katalonski klub ob delu kateregakoli sodnika v tem stoletju. Za še več prilitega olja na ogenj pa je poskrbelo vodstvo la lige, ki spornega dogodka ni vključilo v povzetek tekme, ki jih španska liga objavlja na svojih kanalih.

