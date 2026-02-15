Portugalski trener Vitor Pereira je tudi uradno postal trener angleškega prvoligaša Nottingham Foresta. Temu ne gre vse po načrtih, tako da je Pereira že četrti strateg kluba v tej sezoni.

Sedeminpetdesetletni Vitor Pereira, ki je podpisal pogodbo za leto in pol, je na klopi zamenjal pred kratkim odpuščenega Seana Dycha. Pred njim sta ekipo vodila še Nuno Espirito Santo in Ange Postecoglou.

Nottingham Forest je v četrtek igral neodločeno 0:0 s skromnim Wolverhamptonom in je zdaj 17. na lestvici domače lige ter le tri točke oddaljen od mest, ki vodijo v drugo ligo.

Portugalec bo ekipo vodil že v četrtek v dodatnih bojih za osmino finala evropske lige proti Fenerbahčeju. Pereira je v Angliji že vodil prav Wolverhampton in ga obdržal med elito, a so ga nato odslovili po slabem začetku te sezone.