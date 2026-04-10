Avtor:
Ž. L.

Petek,
10. 4. 2026,
14.40

Osveženo pred

9 minut

1. SNL, 29. krog

Začenja se s pomembnim derbijem za Evropo in obstanek

Olimpija : Koper, Prva liga Telemach | Koper lahko z zmago na primorskem derbiju skoči na drugo mesto. | Foto Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Mariborčani bi si želeli, da bi bilo časa za premlevanje bolečega poraza na štajerskem derbiju manj, a v 29. krogu prve lige so prav oni tisti, ki jih čaka prost vikend. Krog v petkovem popoldnevu odpirata Primorje in Koper (17.30), v soboto pa bodo spet na sporedu trije obračuni. Olimpija po pomembnih kadrovskih rošadah gosti Aluminij, Barvo se odpravlja v Mursko Soboto, Radomlje pa bodo za konec gostile vodilno Celje.

Tim Matavž
Sportal Groza v Novi Gorici. Nogometaši igrajo zastonj, Matavževa hiša na dražbi?

Mariboru gre na roko vsaj to, da bo 30. krog Prve lige odigran že sredi naslednjega tedna, a bodo Feđa Dudić in njegovi varovanci kljub temu vsaj še do prihodnjega torka čakali na prvo priložnost, da vsaj deloma zacelijo rane, ki jih je za seboj pustil štajerski derbi. Z minimalno zmago, ki jo je s sijajnim zadetkom Celju priigral Juanjo Nieto, je boj za naslov bržčas dokončno odločen. Za vijoličaste je zdaj precej pomembnejša obramba majhne prednosti pred ostalimi zasledovalci. Če je povsem na vrhu torej vse jasno, pa nekaj povsem drugega velja za razdelitev ostalih 'nagrad'.

Najpomembnejši obračun tako za situacijo v lovu na evropska mesta kot za ohranjanje prvoligaškega statusa bo odigran že v poznem petkovem popoldnevu. Devetouvrščeno Primorje, ki za Muro zaostaja že za štiri točke, v Ajdovščini gosti tretji Koper. Ajdovci so v prejšnjem krogu počivali, Tonči Žlogar pa verjame, da so dodaten čas za pripravo na spopad s sosedi iz pristaniškega mesta dobro izkoristili.

Zoran Zeljković bo na primorskem derbiju pogrešal tri pomembne adute. Foto: Aleš Fevžer

"Poskušali smo delati na določenih segmentih, kjer smatram, da smo lahko boljši. Vzdušje na treningih je zares dobro in zato si želim, da bodo fantje uspeli to energijo prenesti tudi na tekmo," pred primorskim derbijem pravi Žlogar.

Zoran Zeljković bo moral svoj načrt nekoliko prilagoditi, saj bosta poleg suspendiranega Josipa Iličića zaradi izpolnjene kvote rumenih kartonov odsotna tudi Filip Damjanović in Jean-Pierre Longonda. Koprčani bi z zmago preskočili Maribor in si priigrali odlično izhodišče pred medsebojnim obračunom, ki bo na sporedu prav prihodnji teden.

Bravo diha za ovratnik Olimpiji

Boljše izhodišče pred zadnjimi sedmimi krogi išče tudi Olimpija, ki je v petek vstopila v novo ero. Gorana Boromiso je na položaju športnega direktorja nasledil 46-letni Nemec Necat Aygün.

Četa Federica Bessoneja je v Fazaneriji v prejšnjem krogu spet pokazala odločno premalo, da bi si zaslužila celoten točkovni izplen, namesto da bi se približala evropskim vozovnicam, pa ji zdaj za ovratnik diha mestni tekmec Bravo, ki zaostaja za vsega dve točki. Šiškarji, ki so še vedno aktivni tudi na pokalni fronti, bi lahko v naslednjih tednih spisali z naskokom najuspešnejšo sezono v zgodovini kluba iz prestolnice. Prav lahko se zgodi, da v tej sezoni tudi najuspešnejšega kluba iz prestolnice.

Prva tekma v novi eri bo za zmaje torej zelo pomembna, ob tem pa mora Bessone poiskati tudi nadomestno rešitev za kaznovana Jana Gorenca in Dimitarja Mitrovskega.

Federico Bessone si ne more privoščiti, da bi ga na prvenstveni lestvici prehitel tudi mestni tekmec Bravo. Foto: Filip Barbalić

Neobremenjeni mlinarji gostijo Celje

Spored kroga bodo zaključili nogometaši Radomelj in vodilnega Celja. Grofje so z zmago v štajerskem derbiju storili nov korak do naslova državnega prvaka, medtem ko so mlinarji z zmago zapuščali Kidričevo.

Gostitelji srečanja se v dvoboj z vodilno ekipo prvenstva podajajo neobremenjeni, a odločeni, da prekinejo niz petih zaporednih porazov na medsebojnih tekmah. Celjani so bili v zadnjem obdobju prevelik zalogaj za mlado četo rumeno-črnih, ki je zadnjo zmago proti Štajercem slavila oktobra 2024, a redke so bile tekme, na katerih bi lahko mlinarji zaigrali tako neobremenjeno kot tokrat.

Radomljani bodo imeli ob Bravu v prihodnjih tednih najbolj natrpan urnik, saj bodo pred aprilskim reprezentančnim premorom odigrali tudi polfinalno tekmo Pokala Pivovarna Union. Rumeno-črni bodo dvoboj z drugoligašem Brinjem gostili v domačih Radomljah.

1. SNL, 29. krog:

Petek, 10. april:

Sobota, 11. april:

Lestvica

Najboljši strelci:

11  Kovačević (Celje), Tetteh (Maribor)
10 – Martinčič (Radomlje)
 Feta (Radomlje), Saitoski (Aluminij)
 Baboula (Bravo), Vizinger (Mura/Maribor)
7  Durdov (Olimpija), Jojić (Radomlje), Kukovec (Radomlje), Murillo Soto (Primorje), Ruedl (Koper), Sešlar (Celje), Soudani (Maribor), Josifov (Celje)
– Iličić (Koper), Marin (Olimpija), Nuhanović (Bravo), Pečar (Bravo), Vučkić (Domžale), Poplatnik (Bravo/Celje)
...

