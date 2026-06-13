Oseminštiridesetletni Srb Ivan Vukomanović je novi trener NK Radomelje, je sporočila v minuli sezoni šestouvrščena ekipa v prvi ligi slovenski nogometni ligi.

Ivan Vukomanović je v času igralske kariere branil barve Crvene zvezde, nemškega Kölna, francoskega Bordeauxa, belgijskega Lokerena in ruskega Dinama iz Moskve, v vlogi glavnega trenerja pa je vodil ciprski Apollon iz Limassola, slovaški Slovan iz Bratislave, belgijski Standard iz Liega in nazadnje tri leta indijskega velikana Kerala Blasters.

S svojimi novimi varovanci se bo prvič srečal v ponedeljek, ko bo člansko moštvo začelo priprave na novo sezono.