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Avtor:
M. P.

Sobota,
13. 6. 2026,
15.10

Osveženo pred

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1. SNL Prva liga Telemach NK Radomlje Ivan Vukomanović

Sobota, 13. 6. 2026, 15.10

4 minute

Prva liga

Novi trener nogometašev Radomelj je Ivan Vukomanović

Avtor:
M. P.

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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NK Radomlje | NK Radomlje je bil v minuli sezoni šesta ekipa slovenske lige. | Foto Aleš Fevžer

NK Radomlje je bil v minuli sezoni šesta ekipa slovenske lige.

Foto: Aleš Fevžer

Oseminštiridesetletni Srb Ivan Vukomanović je novi trener NK Radomelje, je sporočila v minuli sezoni šestouvrščena ekipa v prvi ligi slovenski nogometni ligi.

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Ivan Vukomanović je v času igralske kariere branil barve Crvene zvezde, nemškega Kölna, francoskega Bordeauxa, belgijskega Lokerena in ruskega Dinama iz Moskve, v vlogi glavnega trenerja pa je vodil ciprski Apollon iz Limassola, slovaški Slovan iz Bratislave, belgijski Standard iz Liega in nazadnje tri leta indijskega velikana Kerala Blasters.

S svojimi novimi varovanci se bo prvič srečal v ponedeljek, ko bo člansko moštvo začelo priprave na novo sezono.

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